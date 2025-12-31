Fichaje de la Liga MX: ex Alajuelense y figura de Costa Rica tiene nuevo equipo en México

En la previa del último día del año, la Selección de Costa Rica femenina recibe una gran noticia desde México por parte de una de sus jugadoras. Se trata de Alexa Herrera, que tendrá nuevo equipo en 2026.

La atacante costarricense, con pasado en la Liga Deportiva Alajuelense, se convirtió en nueva jugadora del Atlético San Luis. Fue presentada este 30 de diciembre y será parte del equipo para disputar el Torneo Clausura 2026.

Esta será la segunda experiencia de Alexa en la Liga MX. Anteriormente, formó parte del Querétaro, club en el que estuvo durante el 2025 tras arribar en enero. Con los Gallos Blancos, jugó 33 partidos en la competencia doméstica y anotó seis goles.

ver también “Solo falta la firma”: la noticia que marcaría el futuro de la Selección de Costa Rica tras quedar afuera del Mundial 2026

Alexa Herrera se pasa al Atlético San Luis, clásico rival de su anterior equipo

Sorpresivamente, Herrera pasa al clásico rival de Querétaro. Junto al Atlético San Luis, ambos equipos se disputan el famoso Clásico de la 57, rivalidad que comenzó en los finales de la década del 50.

La nacida en San José comenzó su travesía profesional en Alajuelense, donde logró ser campeona de la Liga Promérica. Con la Sele disputó el Mundial Sub-20 en 2024 y ya fue parte del seleccionado mayor en los Juegos Centroamericanos 2023 y 2025.

Este traspaso significa una gran noticia para la Tricolor, ya que Alexa Herrera es convocada habitualmente. Formó parte del debut de la brasileña Camila Lindsay como entrenadora de la Sele, en lo que fue la victoria por 2-1 ante Granada en el Campeonato Femenino de la Concacaf 2026.

Publicidad