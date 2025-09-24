Es tendencia:
Lo deja evidencia: El papá de Kadir Barría arremete contra Felipe Baloy y hace tremenda confesión

El entrenador de la filial de los panameños se ganó un nuevo cuestionamiento tras sus palabras sobre el legionario.

javier pineda

Por Javier Pineda

Felipe Baloy está siendo criticado por sus palabras sobre Kadir Barría

Kadir Barría no es una promesa más para el fútbol de Panamá. Familiar de Luis “Matador” Tejada, hizo varias pruebas en Botafogo y logró cumplir uno de sus sueños. Firmó un jugoso contrato: el club que lo pretenda deberá pagar unos 20 millones de dólares en el mercado nacional, y 30 millones para el internacional.

"Nadie lo conocía": Kadir Barría recibe el mensaje que jamás imaginó después de lo dejaran fuera de la Selección de Panamá

"Nadie lo conocía": Kadir Barría recibe el mensaje que jamás imaginó después de lo dejaran fuera de la Selección de Panamá

Aún así, parece que el delantero no hizo los méritos suficientes como para estar en la órbita de la Selección Sub-20. Así lo explicó Felipe Baloy, en respaldo a la determinación tomada por el director técnico Jorge Dely Valdés para el Mundial.

Es un chico que, hace un mes, nadie hablaba de él, nadie lo conocía. Hoy el chico tiene una oportunidad en Brasil, está haciendo un excelente trabajo. Confiamos en que cada día pueda ser mejor jugador, porque sabemos de la capacidad que él tiene. La oportunidad que él tiene hoy en Brasil es grande”, dijo Baloy

Papá de Kadir Barría arremete contra Felipe Baloy

El que no tardó en reaccionar tras las polémicas palabras de Felipe Baloy fue Irving Gabriel Barría, papá del joven futbolista de Botafogo. En el que incluso aseguró que le llamó al exjugador y ahora entrenador de la Sub-20 de Panamá para que le diera una oportunidad, algo que no se le concedió.

Dely Valdés sorprendió a Panamá al responder por qué no citó a Kadir Barría y Mijahir Jiménez al Mundial Sub-20: "No son jugadores…"

Dely Valdés sorprendió a Panamá al responder por qué no citó a Kadir Barría y Mijahir Jiménez al Mundial Sub-20: "No son jugadores…"

“Buenas tardes sr Baloy yo te llamé para hablar de mi hijo para que le diera una oportunidad para el Tauro mientras que estaba en Panamá, te lo presenté el día que Matador Tejada cumplió un año de muerto, te dije este es mi hijo, me dijiste si, pero que ya tenías tu equipo”, redactó el papá de Barría.

Sin duda alguna esta es una gran polémica que crece y por el momento Kadir Barría está al margen, pero se espera que más adelante sea convocado, además, tampoco se ha dado pistas si Thomas Christiansen lo consideraría para el combinado mayor.

