Todo Panamá consternado con la noticia que impacta a Dely Valdés antes del Mundial

El entrenador recibió una impactante confirmación que puede poner en dudas muchos de sus planes.

Por Juan Cruz Russo

Fuerte impacto a Jorge Dely Valdés en la previa de Panamá al Mundial Sub-20.
Panamá queda consternada ante una noticia que impacta a Jorge Dely Valdés en la previa del Mundial Sub-20. Un golpe inesperado llegó a la mesa en la que este entrenador estaba cómodamente sentado. Esta sorpresa que se tornó en crítica.

La Canalera tiene designados a los 21 futbolistas que representarán al país en la séptima participación mundialista de su historia en la categoría. Esta se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre en Chile. El equipo formará parte del Grupo B.

Dely Valdés sorprendió a Panamá al responder por qué no citó a Kadir Barría y Mijahir Jiménez al Mundial Sub-20: “No son jugadores…”

Para afrontar dicha responsabilidad, Dely Valdés tomó la polémica decisión de no convocar a Kadir Barría, quien atraviesa un excelente momento en defensa de la U-20 del Botafogo. Con una reciente confirmación, esto generó aún más ruido.

Resulta ser que Barría recibió un llamado por parte del primer equipo del Fogão para el juego de este miércoles ante Gremio, correspondiente al Brasileirao. Será la primera convocatoria del joven al eslabón mayor, con su muy probable debut.

Panamá en vilo: Dely Valdés no convocó a Kadir Barría ni a Mijahir Jiménez a la Sub-20}

Jorge Dely Valdés fue consultado por los casos de Kadir Barría y Mijahir Jiménez, quienes no tuvieron lugar en la más reciente convocatoria de la Selección Sub-20 para la Copa del Mundo. Su respuesta para COS fue tajante, como su decisión.

“No hubo acercamiento con ellos, porque no son jugadores que han estado en el proceso. Creo que Mijhair solamente ha estado en el inicio del proceso, pero después no vino más con nosotros. Primero se fue para un torneo juvenil con el Plaza y después de eso se fue para Nueva York, y se fue con Kadir, señaló.

“Recuerde también que hay una lista previa que he mandado, primero, en la que hay 55 jugadores. Se fue reduciendo a 35. Ahora, la lista final. Esto no comenzó ayer, no comenzó la semana pasada y mucho menos hace dos meses”, sentenció.

