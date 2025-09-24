La jugada de la que habla todo Panamá: Kadir Barría debutó en Botafogo y casi le anota el gol del triunfo a Gremio

El fútbol panameño celebró este miércoles un hecho histórico con el debut de Kadir Barría en la Serie A de Brasil, defendiendo los colores del Botafogo en el empate 1-1 frente al Grêmio en Porto Alegre. Con apenas 17 años, el joven delantero escribió su nombre en los registros del balompié nacional.

El joven fue convocado por el técnico Davide Ancelotti tras las bajas en el ataque del “Glorioso”, entre ellas las del español Chris Ramos y el argentino Joaquín Correa. Su llamado se sustentó en sus números con el filial sub-20 de Botafogo, donde ha marcado 4 goles en 7 partidos, mostrando un potencial que ilusiona a los aficionados.

Kadir Barría cerca de un debut soñado con Botafogo

Barría, nacido el 18 de julio de 2007, ingresó al terreno de juego en el minuto 90+3, sustituyendo a Artur. Su estreno estuvo muy cerca de ser soñado, ya que apenas segundos después recibió un pase largo que lo dejó mano a mano con el guardameta Tiago Volpi. Con determinación remató de derecha, pero el balón se estrelló en el palo izquierdo, ahogando el grito de gol.

La jugada, sin embargo, fue invalidada por un ajustado fuera de juego señalado por el asistente. Pese a ello, la acción dejó en evidencia la personalidad del atacante panameño, quien no dudó en buscar el arco rival en su primera intervención en la primera división brasileña.

Más allá de su casi gol, Barría tuvo una participación breve pero significativa: cometió una falta en el tramo final antes del pitazo del árbitro, completando así sus primeros minutos en el máximo escenario del fútbol brasileño.

Con esta actuación, Kadir Barría se convirtió en el segundo panameño en disputar la Serie A de Brasil, después del histórico defensor Felipe Baloy, quien jugó para Grêmio (2003-2004) y Atlético Paranaense (2005). Otros compatriotas como Eric Davis y Juan de Dios Pérez también tuvieron experiencia en el país sudamericano, aunque en la Serie B.