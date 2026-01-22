Panamá vs. México: a qué hora y cómo ver hoy el amistoso de la Selección de Thomas Christiansen rumbo al Mundial 2026

Panamá vuelve a presentarse en casa con la mirada puesta en el gran objetivo: llegar afilado al Mundial 2026. La Selección de Thomas Christiansen recibirá a México en un amistoso internacional que sirve como banco de prueba, pero con una particularidad clave: no se juega en fecha FIFA, por lo que las convocatorias se vieron condicionadas.

Para la Marea Roja este será el segundo amistoso del año dentro de la planificación mundialista. En el primero, empató 1-1 con Bolivia gracias al gol del debutante Kadir Barría, resultado que dejó señales positivas y también tareas pendientes de cara al duelo ante el Tri.

¿A qué hora se juega el amistoso de la Selección de Panamá vs. México?

El partido entre Panamá y México se disputará hoy, jueves 22 de enero, a las 8:00 p.m. (7:00 en CDMX y el resto de Centroamérica). Lo albergará el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

¿Dónde ver EN VIVO a Panamá vs. México?

La transmisión del amistoso estará a cargo de TVMAX y RPC en Panamá. También lo pasarán TUDN y Azteca Deportes en toda Centroamérica. Mientras que en México se podrá ver a través de Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7 y ViX.

¿Cómo llega Panamá?

Panamá afronta este amistoso con la idea de seguir ampliando alternativas que militan en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y el extranjero, como los legionarios Jorge Gutiérrez de Deportivo La Guaira, Kadir Barría de Botafogo, Jovani Welch de Monagas o Eddie Roberts de Estudiantes de Mérida.

En lo inmediato, viene de dejar buenas sensaciones tras el 1-1 con Bolivia en Tarija. “Estoy contento con el resultado del equipo, sobre todo por el esfuerzo. Sabíamos que nos enfrentábamos a una selección bastante rodada, con muchos titulares, y la exigencia para nosotros fue competir. No tuvimos la pelota y en el segundo tiempo, con el cansancio, se nos complicó un poco“, analizó Thomas Christiansen.

¿Cómo llega México?

México también encara el amistoso con un plantel alterno por tratarse de un partido fuera del período FIFA. Sin embargo, Javier Aguirre convocó exclusivamente a jugadores de la Liga MX de buen nivel y con chances de pelear por un lugar en el Mundial 2026.

El que más expectativa generaba era su gran joya, Gilberto Mora, pero se perderá el encuentro por lesión. Con respecto al equipo, su último partido oficial lo jugó el 18 de noviembre y lo perdió 2-1 con Paraguay. Por lo que busca levantar cabeza ante los panameños a días de medirse con Bolivia (25 de enero).