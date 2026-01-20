Salto confirmado: Adalberto Carrasquilla recibe la noticia que en Pumas veían venir e ilusiona a Panamá

Las expectativas son altas para Adalberto Carrasquilla en este nuevo año. El mediocampista es, quizá, la máxima figura de la Selección de Panamá y se espera que dé otro paso al frente para guiar al equipo a una histórica actuación en el Mundial 2026. Por eso, la afición canalera sigue con detenimiento cómo le está yendo en su club, Pumas UNAM.

Desde su llegada al conjunto universitario, el rendimiento de “Coco” ha ido de menos a más, con baches lógicos por momentos debido al flojo desempeño general de los dirigidos por Efraín Juárez, que se quedaron a las puertas de la liguilla en el Clausura 2025 y también en el Apertura 2025. Sin embargo, en este último semestre tuvo la ayuda del portero costarricense Keylor Navas.

Navas, a punta de atajadas decisivas, y Carrasquilla, con su manejo, buen pase y creatividad en mitad de cancha, son las individualidades que sostienen a los Auriazules. Lo cual quedó más que claro en las primeras jornadas de la presente Liga MX.

Carrasquilla pega el salto que en Pumas veían venir

El mediocampista de 28 años fue determinante desde la primera jornada, cuando anotó el único gol de Pumas en el empate 1-1 con Querétaro. Después, volvió a ser uno de los puntos altos en la histórica victoria por 1-0 frente a Tigres. Y demostró una vez más ser el futbolista con más panorama del plantel, virtud que acompañó de una gran entrega para ser clave a la hora de rescatar un 1-1 ante León.

Sus actuaciones en los tres juegos fueron calificadas por la plataforma Sofascore, que las valoró positivamente con un 8.9, un 7.2 y un 6.8, respectivamente, para un promedio general de 7.63. Esta cifra terminó posicionando a Carrasquilla como el mejor jugador centroamericano en lo que va del 2026.

Este nuevo salto de jerarquía lo puso por encima de figuras como el zaguero costarricense Francisco Calvo (7.35), de destacada labor en Al-Etifaq de Arabia Saudita; dos de sus compatriotas: José Luis Rodríguez (7.33) de Juárez y Michael Amir Murillo (7.28), quien volvió a ser titular en Olympique de Marsella; y el contención hondureño Deybi Flores (7.02) del Al-Najma SC saudí.

