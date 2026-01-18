“Es para él”: Kadir Barría dejó una dedicatoria especial tras su debut de ensueño con la Selección de Panamá

La Selección de Panamá encontró un motivo para ilusionarse tras el empate 1-1 ante Bolivia en el partido amistoso disputado en el Estadio IV Centenario de Tarija, y ese nombre propio fue el de Kadir Barría. El joven atacante de apenas 18 años se robó los reflectores al marcar el gol canalero en lo que fue un debut soñado con la camiseta nacional.

Tras el encuentro, Barría compartió sus sensaciones en la zona flash, dejando en claro que el tanto fue fruto del trabajo previo. “La jugada fue repentina, estamos entrenando toda la semana, viendo espacios y reconociendo el estilo del rival. Aproveché la oportunidad y el compañero creyó en mí”, expresó el goleador, mostrando madurez pese a su corta edad.

El futbolista no ocultó su emoción por haber debutado oficialmente con Panamá y hacerlo de manera determinante. “No me lo imaginé así, uno siempre está bendecido. Gracias a Dios se logró, este era mi sueño: debutar con la selección”, destacó Barría, quien vivió una noche inolvidable defendiendo los colores de su país.

La dedicatoria especial de Kadir Barría

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando habló del dorsal que utilizó en el partido. “Este número es muy especial, todo Panamá lo sabe. Es el número de mi padrino (Luis ‘El Matador’ Tejada) que en paz descanse. Este gol es para él”, afirmó conmovido, asegurando que, pese a no celebrar como hubiese querido, lo sintió presente en todo momento.

Más allá del resultado, Barría valoró el rendimiento colectivo de un grupo que atraviesa un proceso de renovación. “El equipo es nuevo, nos estamos conociendo, pero lo hicimos bien y estamos preparados para el próximo partido”, comentó, resaltando la actitud mostrada por el plantel panameño en territorio boliviano.

Con esta actuación, Kadir Barría se consolida como una de las grandes promesas del fútbol panameño. Ahora regresará a su club Botafogo, mientras espera nuevas oportunidades con la selección en los fogueos de la Fecha FIFA de marzo, compromisos clave en el camino rumbo al Mundial de 2026, donde Panamá busca seguir construyendo su futuro.

