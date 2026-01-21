Kadir Barría recibe el elogio de un excampeón con Barcelona que ilusiona a Panamá: “Tiene algo diferente”

Panamá se prepara para afrontar su segundo amistoso del año frente a México. El mismo está programado para este jueves 22 de enero y representará una interesante prueba para el combinado “B” de los canaleros, ya que Javier Aguirre, pese a no contar con sus principales legionarios, citó a futbolistas de la Liga MX y la MLS con chances de decir presente en el Mundial 2026.

Inevitablemente, la atención del cuerpo técnico y de los aficionados panameños presentes en el Estadio Rommel Fernández estará puesta en la joven promesa Kadir Barría, que tan solo necesitó 5 minutos para anotar su primer gol con la selección mayor en el empate 1-1 ante Bolivia.

Barría pica en punta para volver a ser titular contra los mexicanos. Y en la antesala del partido, el asistente técnico de Thomas Christiansen —ausente en los últimos entrenos por un virus estomacal— se rindió ante el delantero de 18 años con presente en Botafogo de Brasil.

Ex Barcelona se rinde ante Kadir Barría

Javier Sánchez Jara, exfutbolista de Barcelona y auxiliar de la selección de Panamá, solo tuvo palabras elogiosas para con Kadir Barría al ser consultado sobre su ascenso meteórico: “Ya lo venimos siguiendo hace mucho tiempo y la verdad es que es un chico que tiene las cosas muy claras y que de cara a gol es superefectivo”, dijo en la rueda de prensa de este miércoles.

“No es solo lo del otro día (en referencia a su debut ante Bolivia), sino que en los entrenamientos ya se ve que tiene algo diferente. Así que vamos a seguir controlándolo y ver qué tal evoluciona“, concluyó Jara, cuyas palabras tienen un peso especial no solo por el cargo que ocupa, sino también por su experiencia en la élite del fútbol europeo.

Formado en la reputada masía del Barça, la mano derecha de Christiansen se desempeñaba como lateral derecho y estuvo cuatro temporadas en el primer equipo, desde 1991 hasta 1995, llegando a ser dirigido por el legendario Johan Cruyff. En ese lapso, ganó su único título con el club catalán: la Supercopa de España 94/95. También pasó por instituciones como Osasuna, Real Betis, Racing de Santander o Sporting de Gijón antes de anunciar su retiro en 2003.

