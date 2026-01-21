“Merece una oportunidad en Europa”: Thomas Christiansen recibe una propuesta que toma por sorpresa a todos en Panamá a muy poco del Mundial 2026

El director técnico de México, Javier Aguirre, compareció en conferencia de prensa en la antesala del partido amistoso ante Panamá, compromiso que se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. El estratega mexicano no escatimó elogios hacia el crecimiento del combinado canalero y dejó en claro el respeto con el que el Tri afrontará este encuentro de preparación.

Aguirre fue enfático al destacar la evolución de Panamá en los últimos años, subrayando que ya no se trata de una selección emergente, sino de un equipo consolidado en la región. “Panamá ha mejorado muchísimo como conjunto, están en la Nations League, en la Copa Oro y en el Mundial. Hace 30 o 40 años no tenían el nivel que muestran ahora”, expresó el experimentado entrenador de 67 años.

El “Vasco” también valoró el trabajo individual de varios futbolistas panameños que han llamado su atención. Entre ellos mencionó al joven Kadir Barría, una de las promesas del fútbol canalero, así como al arquero Eddie Roberts, a quien reconoció por su rendimiento y regularidad bajo los tres palos.

Además del análisis deportivo, Aguirre se tomó un momento para elogiar el escenario del partido, resaltando las condiciones del coloso capitalino. “Los felicito, está estupendo, es un fantástico estadio, con una remodelación buenísima”, comentó, dejando una grata impresión del Rommel Fernández como sede internacional.

Vasco Aguirre espera ver a Thomas Christiansen en Europa

El técnico mexicano también se refirió al presente y futuro del seleccionador panameño, Thomas Christiansen, a quien conoce bien y respeta profundamente. Aguirre destacó su formación futbolística y su manera de conducir grupos, elementos que, a su juicio, lo distinguen en el ámbito internacional.

“Viene de la escuela de Cruyff, es muy humilde en su trato y creo que merece una oportunidad en Europa y en la Liga MX. Es un hombre muy valioso”, concluyó Aguirre, dejando claro que el crecimiento de Panamá no solo se refleja en la cancha, sino también en el trabajo de su cuerpo técnico.