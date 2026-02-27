La Selección de Honduras por fin anunció a su nuevo entrenador y se trata del español José Francisco Molina, quien toma las riendas de la Bicolor tras el fracaso rumbo al Mundial 2026.

La información inda que el contrato de Molina lo vinculará a la Bicolor hasta 2030, trayendo su cuerpo técnico de confianza y seguro tendrá algunos ayudantes catrachos.

¿Quién es el nuevo DT de la Selección de Honduras?

José Francisco Molina es un entrenador español con una destacada carrera en el fútbol. Nació el 8 de agosto de 1970 en Valencia, España. Como jugador, se desempeñó como portero y jugó en equipos como Valencia, Villarreal, Albacete, Atlético Madrid, Deportivo La Coruña y Levante.

Trayectoria como entrenador:

Ha dirigido equipos como Villarreal C, Villarreal B, Villarreal, Getafe B, Kitchee FC, ATK, Atlético San Luis y Mohun Bagan.

Ganó títulos como la Liga Hong Kong con Kitchee FC, la India Super League con ATK y la IFA Shield con Mohun Bagan.

Su sistema táctico preferido es el 4-4-2.

Experiencia internacional:

Representó a España en la Copa Mundial de Fútbol de 1998 y en dos Eurocopas (1996 y 2000).

Debutó con la selección española en 1996, curiosamente como lateral izquierdo en un partido amistoso contra Noruega.

Logros y reconocimientos:

Ganó la Liga y la Copa del Rey con Atlético Madrid en 1996.

Fue campeón de la Supercopa de España con Deportivo La Coruña en 2000 y 2002 ¹ ³.

Molina es conocido por su enfoque táctico y su capacidad para motivar a sus jugadores. Ahora asume el rol de entrenador de la Selección de Honduras traido por Francis Hernández.

Sobrevivió al cáncer

José Francisco Molina, exportero español del Deportivo de La Coruña, Valencia y Atlético de Madrid, superó un cáncer de testículo diagnosticado en octubre de 2002. Se retiró temporalmente para someterse a tratamiento, regresando a las canchas en enero de 2003 y continuando su carrera profesional hasta 2018.

