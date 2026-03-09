Desde Unafut: Marcel Hernández recibe la notificación que impacta a Herediano tras caer ante Saprissa

La velada del domingo terminó siendo amarga para Marcel Hernández, que disputó 88 minutos en la derrota por 2-1 del Club Sport Herediano como visitante del Deportivo Saprissa.

El artillero cubano no solo sufrió por el revés que pone en riesgo el liderato del Team, sino que además no pudo convertir contra su víctima favorita, a la que a lo largo de los años le ha marcado nada menos que 19 goles.

Pero más allá del mal sabor que dejó el tropiezo en San Juan de Tibás, Marcel Hernández puede sentirse orgulloso de la marca histórica que alcanzó solamente por participar del encuentro.

Reconocimiento desde la Unafut

Este lunes, la Unafut compartió a través de sus canales oficiales un reconocimiento para el caribeño por haber alcanzado los 300 partidos en la primera división de Costa Rica.

“¡300 juegos en Primera División para Marcel Hernández! El delantero cubano de Herediano llegó a los 300 partidos en el juego ante Saprissa del pasado domingo. ¡Muchas felicidades, Marcel!”, escribieron desde la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División.

Reinado cubano en Costa Rica

Desde que aterrizó en el Club Sport Cartaginés en 2018, Marcel Hernández no ha abandonado el campeonato costarricense. Proveniente del fútbol dominicano, con el paso de los años supo convertirse en un delantero que ha sabido marcar diferencias en distintos equipos.

A lo largo de sus 300 partidos en la primera división, el atacante fue campeón nacional y del Torneo de Copa con los brumosos, bicampeón con Herediano, campeón de la Supercopa, ganador de la Liga Concacaf con Alajuelense, mejor futbolista del año en 2022 y además conquistó en cuatro ocasiones el título de máximo goleador de la Liga Promérica.

En síntesis

–Marca histórica: Marcel Hernández alcanzó 300 partidos en la Primera División de Costa Rica, hito que fue confirmado por Unafut.

–Contexto del logro: La cifra se completó en la derrota 2-1 de Herediano ante Saprissa, donde el cubano jugó 88 minutos.

–Trayectoria en el país: Desde su llegada a Cartaginés en 2018, fue campeón con varios clubes, mejor jugador del 2022 y cuatro veces goleador del torneo.