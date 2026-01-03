“Nuevo refuerzo”: Omar Browne sorprende a Panamá con un mensaje que pocos creían antes del Mundial 2026

Panamá entera se sorprende ante un posible e inesperado movimiento en el mercado de fichajes que tiene como protagonista a Omar Browne, justo antes de empezar una temporada sumamente importante. Podría ser este un cambio histórico.

Thomas Christiansen analiza a todas sus figuras. Después de lograr su objetivo en las Eliminatorias al Mundial 2026, ninguno quiere perderse los pasos próximos hacia la competencia esperada. El deporte canalero los llama.

Recién iniciado el año calendario, Tigo Sports colocó a Browne como el “nuevo refuerzo” de un equipo que nadie tenía en los planes. Esta podría ser la primera sorpresa enorme para la venidera temporada. Todavía se aguarda por una confirmación oficial.

Panamá se sorprende: Omar Browne sería nuevo refuerzo del Plaza Amador en 2026

Omar Browne sorprendió a todos en Panamá con un posteo que podría resumir un nuevo paso en su camino futbolístico. Con una simple imagen, dio a entender cuál sería el equipo en el que continuaría su carrera. Lo confirmó, aún sin hacerlo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Browne subió una storie en la que se observa el escudo del Club Deportivo Plaza Amador. El mismo se ve ampliado, de manera tal que solamente se divisa con claridad el león amarillo del centro.

El extremo izquierdo tiene 31 años y viene de jugar la última temporada para el Estudiantes de Mérida de la Primera División de Venezuela. Allí disputó un total de 30 partidos oficiales, en los que convirtió ocho goles y dio cinco asistencias.

