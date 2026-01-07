“Le ve rasgos de Keylor”: formador de Navas en Saprissa elige portero entre Abraham Madriz e Isaac Alfaro

Deportivo Saprissa atraviesa una situación particular con su portería. El súbito retiro de Esteban Alvarado en diciembre dejó el puesto desprovisto de una figura de garantía para el Torneo Clausura 2026, empujando debajo de los reflectores a dos juveniles formados en la institución: Abraham Madriz (21 años) e Isaac Alfaro (22).

Por ese motivo, cuando el Comité Deportivo fue a buscar al experimentado guardameta Minor Álvarez, buena parte del saprissismo pensé que era para reemplazar a Alvarado. Sin embargo, Erick Lonnis confirmó que el ex Marquense de Guatemala tendrá otro rol: “Va a arrancar el campeonato como portero tres, pero si los chamacos fallan él sabe que va al arco“.

El escenario es claro ahora para Madrid y Alfaro: el que tenga un mejor rendimiento será el portero titular de la “S”. Puja en la cual parece estar sacando ventaja este último, dejando buenas sensaciones con su actuación en la reciente edición de los 90 Minutos por la Vida.

Roger Mora “elige” entre Abraham Madriz e Isaac Alfaro

Este sentir también lo comparte uno de los emblemas de Saprissa, el preparador de arqueros Roger Mora, cuyo criterio está avalado por más de 20 años de trabajo en institución. Allí fue el mentor de los grandes nombres del arco tico en este milenio: Keylor Navas, Esteban Alvarado y Noelia Bermúdez.

También formó a los dos protagonistas de la encrucijada que deberá resolver Vladimir Quesada. Pero de acuerdo a los dichos del periodista Anthony Porras en Tigo Sports, Mora tendría predilección por Isaac Alfaro: “Se atreve incluso a hacer comparaciones entre Keylor e Isaac. Dice que le ve rasgos de Keylor Navas“, afirmó.

Ahora, las miradas de los aficionados morados estarán posadas en lo que ocurra el próximo miércoles 14 de enero, cuando Saprissa reciba a Puntarenas FC en La Cueva por la primera jornada del Clausura 2026. Ese día se sabrá a ciencia cierta si la titularidad de Isaac Alfaro en los 90 Minutos por la Vida fue un adelanto de lo que se vendrá o si el dueño de la portería será Abrahaam Madriz, de mayor rodaje en Primera División.