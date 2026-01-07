Mientras Olimpia busca igualar a Saprissa con la estrella 40, cuántos títulos de Liga tiene Marathón

La Gran Final del Apertura 2025 en Honduras tiene un condimento que trasciende el clásico: Olimpia está a un paso de la “40”, una cifra que lo pondría a la par de Saprissa como máximo ganador de torneos de liga en Centroamérica.
Pero del otro lado también se juega historia. Marathón llega a la definición con una meta que su gente repite como mantra: volver a ser campeón y sumar una estrella que lo acerque a los grandes números del país.
ver también
Qué pasa si Olimpia gana, empata o pierde ante Marathón en la final de vuelta del Apertura 2025
¿Cuántas Ligas tiene el Verde?
Marathón tiene 9 títulos de Liga Nacional de Honduras. Eso lo ubica como el cuarto club más ganador del fútbol hondureño, detrás de Olimpia, Motagua y Real España. Una vuelta olímpica este miércoles en Tegucigalpa lo haría alcanzar los dos dígitos y ponerse a tiro de la Máquina.
Los 9 títulos de Liga de Marathón, uno por uno
- 1979–80
- 1985–86
- Clausura 2002
- Clausura 2003
- Apertura 2004
- Apertura 2007
- Apertura 2008
- Apertura 2009
- Clausura 2018
Campeones de la Liga Nacional de Honduras
Así está el palmarés de campeones de la Liga Nacional (Primera División) antes de definirse el Apertura 2025:
- Olimpia — 39 títulos
- Motagua — 19 títulos
- Real España — 12 títulos
- Marathón — 9 títulos
- Platense — 2 títulos
- Vida — 2 títulos
- Victoria — 1 título
- Honduras Progreso — 1 título
¿Cuándo y dónde se juega la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?
Luego del empate 2-2 en la ida disputada en San Pedro Sula, la revancha que definirá al campeón del Apertura 2025 se jugará así:
Día: miércoles 7 de enero
Hora: 7:00 p. m. (Honduras)
Estadio: Nacional Chelato Uclés (Tegucigalpa)
En esta Gran Final entre Olimpia y Marathón no hay gol de visitante ni ventaja deportiva. En caso de persistir el empate global, la serie se irá a una prórroga de 30 minutos y si fuera necesario se definirá por penales.
ver también
“De las que tanto nos gustan”: Olimpia confirma la noticia que ilusiona a toda su afición camino a la Copa 40
Si Olimpia levanta la copa, la final de Honduras no sólo se recordará por el título: quedará marcada como la noche en la que Centroamérica tuvo dos “reyes” en ligas en la misma cima. Y si Marathón lo impide, Saprissa respirará… al menos por un rato.