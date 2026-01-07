Mientras Olimpia busca igualar a Saprissa con la estrella 40, cuántos títulos de Liga tiene Marathón

La Gran Final del Apertura 2025 en Honduras tiene un condimento que trasciende el clásico: Olimpia está a un paso de la “40”, una cifra que lo pondría a la par de Saprissa como máximo ganador de torneos de liga en Centroamérica.

Pero del otro lado también se juega historia. Marathón llega a la definición con una meta que su gente repite como mantra: volver a ser campeón y sumar una estrella que lo acerque a los grandes números del país.

¿Cuántas Ligas tiene el Verde?

Marathón tiene 9 títulos de Liga Nacional de Honduras. Eso lo ubica como el cuarto club más ganador del fútbol hondureño, detrás de Olimpia, Motagua y Real España. Una vuelta olímpica este miércoles en Tegucigalpa lo haría alcanzar los dos dígitos y ponerse a tiro de la Máquina.

Los 9 títulos de Liga de Marathón, uno por uno

1979–80

1985–86

Clausura 2002

Clausura 2003

Apertura 2004

Apertura 2007

Apertura 2008

Apertura 2009

Clausura 2018

Campeones de la Liga Nacional de Honduras

Así está el palmarés de campeones de la Liga Nacional (Primera División) antes de definirse el Apertura 2025:

Olimpia — 39 títulos Motagua — 19 títulos Real España — 12 títulos Marathón — 9 títulos Platense — 2 títulos Vida — 2 títulos Victoria — 1 título Honduras Progreso — 1 título

¿Cuándo y dónde se juega la final de vuelta entre Olimpia y Marathón?

Luego del empate 2-2 en la ida disputada en San Pedro Sula, la revancha que definirá al campeón del Apertura 2025 se jugará así:

Día: miércoles 7 de enero

Hora: 7:00 p. m. (Honduras)

Estadio: Nacional Chelato Uclés (Tegucigalpa)

En esta Gran Final entre Olimpia y Marathón no hay gol de visitante ni ventaja deportiva. En caso de persistir el empate global, la serie se irá a una prórroga de 30 minutos y si fuera necesario se definirá por penales.

Si Olimpia levanta la copa, la final de Honduras no sólo se recordará por el título: quedará marcada como la noche en la que Centroamérica tuvo dos “reyes” en ligas en la misma cima. Y si Marathón lo impide, Saprissa respirará… al menos por un rato.