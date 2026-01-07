Alajuelense confirma la noticia sobre Anthony Contreras más esperada por la afición: “En la mira”

En los últimos días tomó fuerza un rumor que vinculaba a Anthony Contreras con un posible movimiento hacia la Liga Deportiva Alajuelense, versión que generó comentarios en el entorno futbolero.

Y sobre este escenario, el tema fue abordado directamente por el gerente deportivo, Carlos Vela, quien en una entrevista concedida a Radio Monumental se encargó de fijar una posición al respecto.

¿Anthony Contreras jugará en Alajuelense?

Según dejó claro el gerente deportivo Carlos Vela, en este momento LD Alajuelense no tiene interés en avanzar por Anthony Contreras, quien actualmente juga en el Riga F. C. de la Virslīga de Letonia

Aunque reconoció que se mantiene un seguimiento general sobre su situación en el extranjero, fue enfático en que actualmente no existe ningún planteamiento formal.

Carlos Vela – Gerente Deportivo de Alajuelense

“Estamos al pendiente de cómo se va desenvolviendo allá en el extranjero, pero en este momento no estamos haciendo ningún planteamiento formal en este caso por él”, comentó Carlos Vela para 120 Minutos.

Para luego tal vez

El gerente deportivo señaló que, en caso de que se presenten las condiciones adecuadas y el perfil resulte del agrado del club, la posibilidad de que Anthony Contreras llegue a LD Alajuelense podría ser considerada.

Anthony Contreras – Riga F. C. de la Virslīga de Letonia

“Por supuesto que todos esos jugadores que están en el extranjero, que son costarricenses, van a estar en la mira y, si se dan las condiciones y las características que el equipo necesita, siempre van a estar en el radar”, finalizó Carlos Vela.