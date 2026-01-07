“Convocados”: Luis Fernando Tena toma una tajante decisión en Guatemala para iniciar su nuevo ciclo tras el fracaso del Mundial 2026

Guatemala iniciará un nuevo ciclo después de no lograr los objetivos propuestos en las Eliminatorias al Mundial 2026. La abrupta caída en tercera fase generó una serie de decisiones por parte de las autoridades. Decantó en un nuevo comienzo.

La renovación contractual de Luis Fernando Tena fue el primer paso en el nuevo camino. El director técnico puso algunas exigencias a la FEDEFUT para poder dar forma al proyecto. Entre los pedidos, está la disputa de varios partidos amistosos.

Para dichos enfrentamientos, Tena eligió realizar una serie de cambios dentro de la lista de convocados. Con muchos de los nombres inscriptos sorprendió tanto a propios como a ajenos, así como también algunas ausencias llamaron la atención.

Guatemala se sorprende: los nuevos convocados de Luis Fernando Tena en 2026

Luis Fernando Tena sumó a tres nuevos convocados para el amistoso que tendrá como protagonistas a Guatemala y a Canadá en la ciudad de Los Ángeles. Este va a darse el venidero 17 de enero por fuera de los límites establecidos por la FIFA.

Héctor Prillwitz de Antigua GFC, Widvin Tebalan de Xelajú y Nelson Andrade de Malacateco son los tres citados que agregó el director técnico a la convocatoria desde el ámbito local. Estos nombres llamaron la atención de varios aficionados.

Guatemala se sorprende ante los tres nuevos convocados de Luis Fernando Tena (Ciudad Deportiva).

Además, como legionarios, Tena decidió citar a Daniel Méndez, Olger Escobar, Matt Evans, DeCarlo Guerra, Aarón Herrera y Nelson Andrade. Algunos fueron confirmados, mientras que otros aún aguardan la autorización de sus clubes.