Fue la mayor promesa de Panamá, llegó a valer 40 millones de euros y ahora firma en Sudamérica para soñar con el Mundial 2026

Panamá tuvo con Reymundo Williams a una de sus más grandes promesas del fútbol nacional. Su cláusula de recisión llegó a costar unos 40 millones de euros, lo que reflejaba la proyección que había sobre su rendimiento. Todo cambió.

Williams cumplirá sus 22 años el venidero 7 de enero. Su aparición ilusionó a más de uno entre los panameños, aunque pareció desinflarse. Terminó de formarse en el Lusitania de Portugal, para vestir la ropa del Potros II en el fútbol doméstico.

También jugó en el Portimonense luso, hasta pasar al Herrera FC canalero. Desde julio del 2025, lamentablemente, se encuentra sin equipo. El delantero parecía ser una gran opción para la Selección Nacional en sus divisiones formativas, pero no.

Reymundo Williams, quien supo ser una de las mayores promesas de la historia de Panamá (RRSS).

Panamá se ilusiona con la nueva chance de Reymundo Williams en Colombia

Según informó el periodista José Miguel Domínguez Flores a través de su cuenta oficial de X, el atacante tendría una nueva oportunidad. Internacional de Palmira, club la Primera B del fútbol colombiano, sería su destino para la temporada 2026.

El Inter cafetero fue la institución que le dio a Román Torres su primera chance fuera de Panamá. Arribó al conjunto de Valle del Cauca para iniciar el año 2006, donde se desempeñó durante una única temporada hasta ir al Inter Bogotá.

Atrás quedó aquel tiempo en el que atraía a las miradas de todos en el fútbol del plano internacional. Por eso mismo, como marca Chepebomba, este bien podría ser “el renacer del delantero panameño Reymundo Williams en Colombia”.