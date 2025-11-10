Es tendencia:
Mientras en México lo acribillan, figura de Panamá revela cómo se siente Adalberto Carrasquilla a días de enfrentar a Guatemala

Panamá se jugará gran parte de la clasificación al Mundial 2026 frente a Guatemala y necesita que Carrasquilla esté enchufado.

Por Maximiliano Mansilla

Adalberto Carrasquilla se mostró apenado por la lesión de Mier, pero en México no le tienen piedad.
Adalberto Carrasquilla se encuentra en el ojo de la polémica a raíz de la desafortunada acción que protagonizó y decantó en la fractura del portero colombiano Kevin Mier en la victoria 3-2 de Pumas sobre Cruz Azul por la última jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Según trascendió, la directiva de los Cementeros le solicitará a la Comisión Disciplinaria la inhabilitación del mediocampista, quien en cuestión de días disputará con la Selección de Panamá un partido decisivo ante Guatemala en el que se definirá cuál de las dos sigue con chances de clasificar de forma directa al Mundial 2026.

Entre los aficionados canaleros afloró una lógica preocupación por el estado anímico de su máxima figura de cara a la recta final de las Eliminatorias. Sobre todo, luego de que Carrasquilla cerrara los comentarios en sus redes sociales por las críticas recibidas pese a disculparse públicamente con Mier.

¿Cómo está Carrasquilla a días de jugarse la clasificación al Mundial con Panamá?

Cecilio Waterman, compañero de Carrasquilla en Panamá, despejó la duda en la rueda de prensa de este lunes: Yo vi la jugada. Sabemos lo que es ‘Coco’ como jugador, no es un tipo mala leche. Fue una jugada de fútbol, no creo que quiera lesionar a un colega. Es una muy buena persona. Acá en la concentración está tranquilo, como siempre se lo ve. Se lo ve bien porque él tiene que estar concentrado, afirmó.

Me lo encontré la otra vez en el aeropuerto y también me decía que quería que se viniera el partido con Guatemala, porque quiere remontar lo que nos está pasando en estas Eliminatorias, concluyó el flamante campeón del fútbol chileno con Coquimbo Unido.

¿Cuándo juega la Selección de Panamá contra Guatemala?

Panamá visitará a Guatemala este jueves 13 de noviembre, a las 9:00 p.m. (horario panameño), en el Estadio El Trébol. Los dirigidos por Thomas Christiansen necesitan ganar para mantenerse en la pelea por el liderato del Grupo A con Surinam, en el caso de que le gane a El Salvador.

