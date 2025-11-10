La Selección de Panamá se juega un partido más que determinante esta semana en sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026. Los Canaleros visitarán a Guatemala, donde tendrán que sacar un buen resultado para luego definir las Eliminatorias en su casa.

Una de las principales figuras que tiene hoy Thomas Christiansen en su equipo es Adalberto Carrasquilla, quien no llega de la mejor forma a esta doble fecha. El volante panameño está en el centro de la polémica tras cometer una dura infracción contra Kevin Mier, la cual terminó fracturando la tibia de su pierna derecha.

Producto de esta falta, el portero colombiano se perderá lo que resta de la temporada y estará fuera de las canchas entre tres a seis meses. Por esta temeraria falta, Coco está siendo atacado por la afición de Cruz Azul en sus redes sociales. No sólo eso, sino que podría sufrir una gravísima sanción.

Según informó el periodista mexicano David Faitelson, el mediocampista de los Canaleros corre riesgo de ser inhabilitado. “En La Noria están muy molestos por la lesión de Kevin Mier. Quieren que Carrasquilla no juegue hasta que el portero colombiano regrese a las canchas“, confirmó.

Para buscar la inhabilitación del panameño, hubo una reunión este lunes por la mañana entre Víctor Velázquez, presidente del Cruz Azul, y Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

La regla que podría dejar a Adalberto Carrasquilla lejos de las canchas por un largo tiempo

El reglamento de la Liga MX avala esta postura que tomó Cruz Azul. Por este motivo, Carrasquilla corre peligro de ser sancionado. El Artículo 85 dice que “los jugadores que causen una lesión grave -certificada médicamente- pueden ser investigados de oficio o a petición del club afectado, y la Comisión Disciplinaria tiene la facultad de inhabilitarlos por el mismo periodo que dure la recuperación del futbolista lesionado“.