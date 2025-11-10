Antes de sumarse a la Selección de Panamá, Adalberto Carrasquilla vivió uno de los momentos más complicados desde que arribó a los Pumas Unam. El volante panameño terminó lesionando a Kevin Mier luego de tirarse al suelo para robarle el balón.

Esta infracción del panameño, que provocó la fractura de la tibia de la pierna derecha del portero del Cruz Azul, terminó desatando un gran escándalo en México. Desde el país azteca, revelan que la Máquina Cementera pedirá que Carrasquilla sea suspendido hasta que Kevin Mier se recupere.

En medio del partido, después de la salida del portero colombiano, se dio un cruce cara a cara entre Carrasquilla e Ignacio Rivero que fue capturado por las cámaras del fotoperiodista Daniel Rosales.

La dura amenaza que recibió Carrasquilla y que se viralizó en México tras lesionar a Kevin Mier

El jugador de Cruz Azul, según circuló en las redes sociales, habría amenazado al volante de la Selección de Panamá con un mensaje que involucra también a la Selección de Guatemala, próximo rival de los Canaleros.

“En Guatemala te darán tu merecido, cabrón”, le habría dicho el jugador del Cruz Azul a Adalberto Carrasquilla mientras se preparaba para lanzar un tiro de esquina en el Estadio Olímpico Universitario.

Está claro que este momento afectará a Adalberto Carrasquilla, ya que mientras se juega la clasificación al Mundial con Panamá podría ser suspendido por un tiempo indeterminado. La fractura de Kevin Mier podría tardar entre tres y seis meses en recuperarse. De confirmarse la sanción, el seleccionado canalero tendría a una de sus figuras sin actividad.