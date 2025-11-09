Este domingo, Kevin Mier recibió la peor de las noticias después de someterse a estudios. El portero del Cruz Azul, que sufrió una infracción por parte de Adalberto Carrasquilla, se fracturó la tibia de su pierna derecha y estará de baja al menos por tres meses.

El volante de los Pumas Unam intentó presionar a Mier, pero el guardameta se terminó golpeando con el pie derecho del panameño y se llevó la peor parte. El árbitro y el VAR determinaron que Coco no debía ser expulsado por esta acción que se dio en la primera parte.

La noticia que cambia todo para Adalberto Carrasquilla en Pumas

Sin embargo, Carrasquilla está expuesto a una dura sanción que podría complicar su carrera, a pesar del pedido de disculpas que hizo luego del partido. El periodista Juan Guzmán Gasso confirmó que el conjunto cementero procederá contra el panameño después de comunicar que lo de la lesión “es oficial“.

“Cruz Azul pedirá la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla de Pumas y esta tendrá que proceder sin problemas“, reveló el periodista que se dedica al análisis arbitral.

Y es que en base al reglamento de la Liga MX, ante una lesión de gravedad como la de Mier, Cruz Azul puede solicitar la suspensión del infractor durante el mismo tiempo que esté parado el futbolista lastimado.

Si el pedido es aprobado, Carrasquilla deberá estar fuera de las canchas por un largo tiempo. Se estima que la fractura de Kevin Mier podría demorar entre tres a seis meses. Por eso, el volante panameño se encuentra ante una situación muy crítica que perjudicaría a su rendimiento tanto a nivel clubes como en la Selección de Panamá.