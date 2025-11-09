Adalberto Carrasquilla se disculpa con Kevin Mier tras lesionarlo, pero desata la polémica en México: “Él al final me queda pegando”

Debido a su fuerte entrada sobre el portero Kevin Mier, Adalberto Carrasquilla terminó siendo uno de los protagonistas de la noche en el agónico triunfo de Pumas por 3-2 sobre Cruz Azul, que le dio a los Universitarios la clasificación al Play-In del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Al minuto 45 del primer tiempo, Carrasquilla fue a presionar a Mier y se barrió de forma enérgica con el objetivo de bloquear su salida en largo de Mier. Pero al arrojarse con los tapones de punta, terminó golpeando la pierna derecha del futbolista colombiano, quien salió lesionado y dando claras muestras de dolor. Su lugar lo ocupó Gudiño.

Inmediatamente, el encuentro se detuvo, los jugadores de la Máquina se le fueron encima del seleccionado panameño y el árbitro, Fernando Hernández Gómez, le mostró la tarjeta amarilla, lo cual provocó la furia del cuadro local, pues el VAR llamó al silbatero para ver la jugada y ratificó su decisión.

¿Qué dijo Adalberto Carrasquilla tras lesionar a Kevin Mier?

Una vez consumado el gane de Pumas con el gol de Alan Camacho (85′), Carrasquilla se mostró afectado por la desafortunada acción que decantó en la lesión de Mier. “Quiero pedirle una disculpa porque sé que mi intención nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada. El árbitro tomó una decisión porque sabe que no fui con mala intención y él al final me queda pegando”, le dijo a TUDN.

“A pesar de la jugada quiero pedirle una disculpa porque es un jugador de selección y no fue mi intención. La verdad que me voy muy triste porque no sé qué tiene y me gustaría disculparme frente a él”, finalizó el “Coco”, quien llegó a la quinta amarilla y se perderá la ida del repechaje por suspensión.

Desde Cruz Azul no perdonan a Carrasquilla

Sin embargo, la directiva de Cruz Azul irá más allá y le solicitará la inhabilitación del canalero al Comité Disciplinario en el caso de que Mier se haya fracturado, según adelantó el periodista Adrián Esparza Oteo durante la transmisión.

Publicidad

Publicidad

ver también “Inhabilitación”: Adalberto Carrasquilla se enfrenta al peor castigo posible tras lesionar al portero de Cruz Azul

Una vez conoció la acusación en rueda de prensa, Efraín Juárez, entrenador de Pumas, salió en defensa de Carrasquilla alegando que ellos pueden hacer lo mismo contra José Paradela, quien cayó encima de la rodilla de José Juan Macías y lo lesionó: “Creo que mi equipo se ha mostrado siempre intenso, pero nunca siendo mala leche. Es fútbol, no jodan, no hay que joder”, sentenció.