Adalberto Carrasquilla habla en medio del escándalo con Cruz Azul y toma una decisión que preocupa a Panamá camino al Mundial 2026

Después de su episodio con Kevin Mier y la dolorosa lesión, Carrasquilla toma una decisión ante la presión de Cruz Azul.

Por Juan Fittipaldi

El volante de Pumas está en el ojo de la tormenta.
En la Selección de Panamá están muy preocupados por lo que pueda pasar con Adalberto Carrasquilla, quien está pasando un momento muy complicado después de haber cometido una infracción contra Kevin Mier, la cual le provocó la fractura de su tibia derecha.

El volante panameño se tiró al suelo para evitar el despeje del portero de Cruz Azul, pero para su mala fortuna terminó impactando en la pierna derecha. Tras confirmarse la lesión, el futbolista de Pumas no paró de recibir comentarios en sus redes sociales de los aficionados cementeros.

Además de este hostigamiento, en Cruz Azul exigen por la suspensión de Carrasquilla hasta que Mier se recupere. El reglamento de la Liga MX lo contempla y podría ser una posibilidad, por lo que está atravesando horas de mucha tensión.

Recientemente, Coco Carrasquilla comunicó en sus redes sociales que arribó a Panamá este lunes para afrontar la doble fecha de Eliminatorias. “Llegué a la concentración con mi sele“, escribió el volante canalero.

La decisión que tomó Adalberto Carrasquilla en sus redes sociales

No sólo se manifestó en su llegada a Panamá, sino que también tomó una decisión que dejó en evidencia que los mensajes de la afición del Cruz Azul le están afectando. Por eso, bloqueó los comentarios para que ningún otro usuario pueda responder a sus publicaciones.

Tanto en su cuenta de X como en la de Instagram, sus posteos se llenaron de mensajes en los que hasta fue amenazado de muerte por la infracción que cometió contra el portero colombiano.

