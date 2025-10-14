La reacción de Surinam que da la vuelta al mundo y deja sin palabras a Panamá en medio de las Eliminatorias: “Amor y respeto”

Panamá y Surinam jugarán un partido sumamente importante por el liderato del Grupo A de estas Eliminatorias al Mundial 2026. La previa del mismo se vive de una forma bastante particular. Estas imágenes ya recorrieron el universo entero.

The Suriboys son los punteros de la división, mientras que La Canalera hace las veces de escolta. Mientras tanto, El Salvador está en el tercer puesto y Guatemala cierra el cuarteto. Todavía quedan tres jornadas por disputarse en la misma fase.

ver también Panamá vs. Surinam: ¿A qué hora y dónde ver hoy el juego? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Recientemente, pudo observarse una situación algo extraña. Cuando la afición del equipo local se dispuso a brindar una especie de serenata en la puerta del hotel en el que se alojan los visitantes, estos no hicieron otra cosa que salir a celebrar.

“Solo estábamos bailando con todos los fans de Panamá… ¡Nada más que amor y respeto!”, posteó la cuenta oficial de la Federación Surinamesa de Fútbol, junto con el video de los acontecimientos en los que se observa a la plantilla muy feliz.

Panamá sufre a Surinam, según las palabras del propio Adalberto Carrasquilla

Adalberto Carrasquilla no dudó a la hora de analizar a los oponentes contra los que lucha Panamá en el Grupo A. Si bien todos presentan complicaciones, cree que Surinam es bastante más duro de enfrentar que El Salvador y Guatemala.

“Son rivales totalmente diferentes. Los tres tienen cosas diferentes, sobre todo en el ataque. Surinam, en especial, tiene jugadores muy rápidos arriba, que son muy verticales. Por ahí, creo que puede ser el partido más difícil de las Eliminatorias, porque ellos están en una situación especial”, comentó.

Publicidad

Publicidad

ver también Panamá en alerta: Thomas Christiansen señala el factor que beneficia a Surinam para el partido decisivo contra la Selección

“Sacando un resultado positivo en el Rommel se les da esa esperanza de clasificar directo. Entonces, esperemos que nosotros estemos bien. Siempre pensando en nosotros primero y luego en el rival. Esperemos que las cosas se nos den, pero sabemos la calidad de jugadores que tienen”, sentenció.