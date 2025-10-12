Entre El Salvador, Guatemala y Surinam: a Carrasquilla le preguntaron cuál rival es más difícil y su respuesta sorprendió a Panamá

Adalberto Carrasquilla analizó cada uno de los pasos que deberá dar Panamá en lo que resta de las Eliminatorias al Mundial 2026. Las dificultades sobran dentro de su división. Cada punto será vital para hacerse con el boleto hacia la gran cita.

Concluida la tercera jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026, hubo cambios en el Grupo A de Concacaf. Si bien Surinam sigue como líder y Guatemala cierra el cuarteto, La Canalera quedó en la segunda posición y El Salvador está tercero.

Todavía restan tres partidos y las posibilidades están a la orden del día para todos los equipos participantes. Es necesario que los dirigidos por Thomas Christiansen se impongan a The Suriboys para asegurarse el liderato en este mismo combate.

ver también Adalberto Carrasquilla necesitó cinco palabras para reavivar la bronca de El Salvador e ilusionar a Panamá antes de la “final” con Surinam

Adalberto Carrasquilla sorprende a Panamá: Surinam, más difícil que El Salvador y Guatemala

Adalberto Carrasquilla no dudó a la hora de analizar a los oponentes contra los que lucha Panamá en el Grupo A. Si bien todos presentan complicaciones, cree que Surinam es bastante más duro de enfrentar que El Salvador y Guatemala.

“Son rivales totalmente diferentes. Los tres tienen cosas diferentes, sobre todo en el ataque. Surinam, en especial, tiene jugadores muy rápidos arriba, que son muy verticales. Por ahí, creo que puede ser el partido más difícil de las Eliminatorias, porque ellos están en una situación especial”

ver también “Es penalti”: El Salvador explota con la evidencia que revela otro grave error del VAR para favorecer a Panamá

“Sacando un resultado positivo en el Rommel se les da esa esperanza de clasificar directo. Entonces, esperemos que nosotros estemos bien. Siempre pensando en nosotros primero y luego en el rival. Esperemos que las cosas se nos den, pero sabemos la calidad de jugadores que tienen”

Publicidad