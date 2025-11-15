Toda Panamá consternada por la decisión de Guatemala contra Surinam que puede dejarlos sin Mundial 2026: “Ya se van”

Panamá entera se ve consternada ante una decisión de Guatemala que podría dejarlos sin Copa del Mundo. Solamente una fecha le queda a la fase final del proceso. Los boletos y los puestos en el repechaje continúan en plena disputa.

El equipo canalero hace las veces de escolta de Surinam, el líder del Grupo A, con los mismos puntos pero menor diferencia de gol. La Bicolor van en tercer lugar y ya no tiene chances de clasificarse, al igual que El Salvador, que cierra el cuarteto.

Luis Fernando Tena tomó una determinación de último momento, justo antes de recibir al cuadro surinamés en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Esta perjudicaría a los dirigidos por Thomas Christiansen, justo cuando están más sensibilizados.

Panamá lo lamenta: Guatemala enfrentaría a Surinam con suplentes

Según confirmó el periodista Raúl Ochoa a través de su cuenta oficial de X, ante Surinam jugarán aquellos futbolistas guatemaltecos que tuvieron menos minutos en este proceso. Los demás, ya emprendieron el regreso a sus respectivos clubes.

Ante esta decisión, se entiende que Guatemala no contará con sus figuras para enfrentarse a Los Suriboys. Al no depender de si misma, esto es un golpe duro para Panamá. Necesitan que los locales den lo mejor de si para aspirar a algo.

En caso de obtener un triunfo ante El Salvador, la plantilla encabezada por el DT europeo se asegurará su participación en el repechaje. En ese caso, el puntero actual deberá empatar, perder, o quedar con menor diferencia de gol en tabla.

Eliminatorias al Mundial 2026: últimos partidos del Grupo A de Concacaf

Guatemala vs. Surinam , 18 de noviembre.

vs. , 18 de noviembre. Panamá vs. El Salvador, 18 de noviembre.