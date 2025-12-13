El futuro de Cecilio Waterman daría un giro inesperado ante el interés de otro equipo de Sudamérica

El mercado de fichajes del fútbol chileno comienza a tomar temperatura y uno de los nombres que más ruido genera es el de Cecilio Waterman. El delantero panameño, figura en la destacada campaña de Coquimbo Unido durante 2025, decidió cerrar su etapa con el conjunto aurinegro, una noticia que sacudió el ambiente tras hacerse pública mediante un emotivo mensaje en sus redes sociales.

La salida del atacante no tardó en abrir el abanico de rumores. Waterman, que había llegado al elenco ‘Pirata’ luego de un frustrado intento por emigrar al fútbol colombiano, se convirtió rápidamente en una pieza clave en ofensiva, respondiendo con goles y presencia física. Sin embargo, su deseo de asumir un nuevo desafío terminó por inclinar la balanza hacia su despedida.

Y ese próximo destino podría estar más cerca de lo pensado. Según distintas informaciones, O’Higgins de Rancagua aparece como el principal interesado en hacerse con los servicios del goleador, un movimiento estratégico considerando que el cuadro celeste disputará la fase previa de la Copa Libertadores 2026 y busca reforzar su ataque con nombres de peso.

El periodista Rodrigo Arellano fue quien destapó la noticia, asegurando que el nombre de Cecilio Waterman figura entre los objetivos del ‘Capo de Provincia’. “Está en los planes del cuadro celeste para 2026. Como no llevarán otro volante extranjero, buscan más peso ofensivo. Hay conversaciones preliminares”, detalló el comunicador en sus plataformas digitales.

El interés de O’Higgins no sorprende si se analiza el recorrido del atacante canalero, quien suma experiencia en clubes como Universidad de Concepción, Everton, Cobresal y Coquimbo Unido, además de su potencia física, liderazgo y capacidad goleadora, atributos valiosos para afrontar competencias internacionales de alta exigencia.

Desde que anunció su salida del cuadro coquimbano, Waterman ha sido protagonista del mercado. Incluso se le vinculó con Querétaro de la Liga MX y con algunos clubes de Argentina, aunque dichas opciones parecen complejas por el valor de su ficha. Por ahora, todo indica que el futuro del panameño seguiría ligado al fútbol chileno, donde su nombre continúa marcando tendencia.

