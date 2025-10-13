Panamá en alerta: Thomas Christiansen señala el factor que beneficia a Surinam para el partido decisivo contra la Selección

El viento sopla a favor de la Selección de Panamá para el duelo de este martes contra Surinam. Una victoria en el Estadio Rommel Fernández la dejaría en la cima del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf y, por ende, a un paso de quedarse con el boleto directo hacia el Mundial 2026.

Sin embargo, Thomas Christiansen no visualiza un encuentro sencillo. Así lo hizo saber en su reciente rueda de prensa, donde reveló el sentir del grupo tras el empate 0-0 en suelo surinamés: “Después del partido hubo comentarios entre el cuerpo técnico, jugadores, de que podría ser nuestro rival directo“.

El factor que podría darle la victoria a Surinam en casa de Panamá

Christiansen mencionó que no ser local ni, a priori, candidato beneficia a Surinam: “El partido de mañana va a ser crucial, importante. Nos vamos a encontrar con una buena selección, sin esa presión, sin esa demanda, porque ellos ya han hecho muy buenos partidos, sabemos la calidad que tienen. Tienen jugadores que están compitiendo internacionalmente y eso hace que el equipo sea peligro en nuestro campo”.

“A mí me preocupa todo (del rival). Yo creo que es un equipo muy completo, que lo va a poner difícil. Vienen aquí a jugar liberados, igual que hicieron allá. Han sacado buenos resultados. Mañana, por su forma de jugar, van a jugar sin ninguna preocupación y eso es lo que hace al equipo peligroso“, advirtió el técnico hispano-danés, quien señaló un detalle para nada menor.

“Lo curioso es cómo se han conseguido las victorias fuera de casa (en esta tercera ronda), nadie ha ganado como local y eso muestra lo competitivas que son las Eliminatorias. Quizás, para unos cuantos iba a ser un paso. Vemos en todos los grupos que los que estábamos cabezas de serie estamos sufriendo bastante y eso es la grandeza del fútbol: no hay equipo chico”, analizó.

Recordemos que la selección panameña solo tendrá una baja para enfrentar a Surinam: el central José “Coto” Córdoba, quien sufrió una lesión grado 2 en los isquiotibiales del muslo derecho. “Tengo veintitrés jugadores en la concentración y cuento con todos”, sentenció Christiansen.