Guatemala vs. Surinam por Eliminatorias Concacaf: ¿A que hora juegan y como ver el partido pro el Grupo A camino al Mundial 2026?

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Previa Guatemala vs. Surinam: Eliminatorias Concacaf
La Selección de Guatemala enfrentará a la Selección de Surinam en la última jornada del Grupo G de las Eliminatorias de Concacaf. Aunque los chapines ya no tienen opciones de avanzar, intentarán cerrar su participación complicando el panorama en esta fecha decisiva.

Afuera de la selección: Luis Fernando Tena toma una drástica decisión en Guatemala tras no clasificar al Mundial 2026

¿Cuándo juega la Selección de Guatemala vs. Surinam por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

Guatemala y Surinam se enfrentarán el martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. hora guatemalteca desde el Estadio Manuel Felipe Carrera.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Guatemala vs. Surinam? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

El partido entre Guatemala y Surinam se podrá ver a través de la señal de Tigo Sports Guatemala en territorio guatemalteco.

Guatemala vs. Surinam: ¿Quién es el árbitro del partido? Eliminatorias Concacaf

El hondureño Saíd Martínez será el árbitro principal para el duelo entre Guatemala y Surinam, encargado de impartir justicia en este cierre del Grupo G.

Guatemala vs. Surinam: últimos enfrentamientos

Entre ambas selecciones solo ha ocurrido un enfrentamiento entre ambas selecciones y fue el pasado mes de octubre por estas Eliminatorias.

10/10/25 | Surinam 1-1 Guatemala | Eliminatorias Concacaf

Selección de Guatemala
¿Cómo llega Guatemala? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Guatemala llega a este partido luego de perder (2-3) ante Panamá, resultado que significó quedarse sin chances de clasificar al Mundial de 2026. Ahora buscará despedirse con una victoria en casa ante Surinam y alterar la clasificación en el grupo.

¿Cómo llega Surinam? Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026

Por otra parte, Surinam llega luego de golear en casa (4-0) a El Salvador. Actualmente es líder del grupo y depende de sí misma para clasificar de manera directa a la Copa del Mundo.

