Las opciones que tiene Guatemala de disputar el repechaje al Mundial 2026 ante la posible suspensión de Surinam ante la FIFA

La Concacaf vuelve a estar en el centro de la polémica y esta vez el foco apunta directamente a la Selección de Surinam, que podría enfrentar una fuerte sanción por parte de la FIFA, situación que pondría en riesgo su participación en el repechaje intercontinental y, por ende, sus aspiraciones de llegar a la Copa del Mundo 2026.

El conflicto tiene origen fuera de las canchas. La Federación de Fútbol de Surinam (SVB) atraviesa un serio problema judicial, luego de que los grupos Oldenstam y Kurban interpusieran una demanda tras perder las elecciones internas. Como consecuencia, la justicia del país decidió congelar las cuentas del ente rector del fútbol surinamés.

Esta intervención estatal representa una violación directa a los estatutos de la FIFA, que prohíben cualquier injerencia gubernamental en las federaciones afiliadas. De confirmarse esta falta, el máximo organismo del fútbol mundial podría suspender a Surinam de toda actividad internacional, una medida que tendría impacto directo en el repechaje mundialista que debía disputar ante Bolivia el próximo mes de marzo.

¿Guatemala tiene opciones de jugar el Repechaje?

Ante este escenario, surgieron rumores que rápidamente se propagaron en redes sociales, especialmente en torno a una supuesta reaparición de Guatemala en la carrera por el Mundial. Sin embargo, esta versión es completamente falsa, ya que la FIFA no ha oficializado ninguna sanción y solamente han creado confusión en los aficionados, además, los chapines no serían opción en ninguno de los escenarios posibles.

En caso de una suspensión formal, una de las alternativas más viables sería que Bolivia avance automáticamente en la repesca para enfrentar a Iraq por uno de los boletos al Mundial, sin necesidad de disputar el duelo originalmente programado ante los caribeños.

Otra posibilidad que se maneja en el entorno regional es que Honduras solicite ocupar el lugar de Surinam en el repechaje, respaldándose en su mejor ubicación en el Ranking FIFA y en haber sido uno de los mejores segundos lugares de la Eliminatoria de la Concacaf, incluso quedando por detrás de los surinameses únicamente por diferencia de goles. Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación, a la espera de una decisión oficial de la FIFA.

