El Torneo Maurice Revello está a menos de una semana de iniciar y la Selección de Panamá de Jorge Dely Valdés, está teniendo sus últimos entrenamientos de cara al debut. Incluso, en los próximos días, el técnico estaría anunciando sus convocados, con la posibilidad de que Karlo Kurányi sea uno de los nombres en el listado.

En las últimas horas, se había informado que Kurányi, delantero de 17 años nacido en Alemania, estaría interesado en vestir los colores de Panamá, en el Torneo Maurice Revello. Esto, a pesar de no haber formado parte de los microciclos que mantuvo La Roja desde hace meses.

Y posterior al entrenamiento más reciente que realizó la categoría que viajará a Francia, al estratega, Jorge Dely Valdés, se le cuestionó sobre la probabilidad de que Karlo fuera incluido en el elenco que disputará el prestigioso campeonato internacional.

“Si escuché lo que se estaba hablando, pero yo tendría que ver qué edad tiene, porque no he revisado en qué fecha nació. Obviamente si es un juvenil, hay que darle seguimiento. Para este Maurice Revello, ya es demasiado tarde, ya hay una lista previa y hay que mandarla. Seguramente para próximos procesos estará”, expresó el ex delantero.

Quiere decir que ya quedaría descartada, en su totalidad, la participación del atacante del Stuttgart, a pesar de los rumores de su deseo. Además, todo parecería indicar que los únicos legionarios que serían convocados, son: Martín Morán y Edward Cedeño.