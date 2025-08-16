Desde México llega una noticia inesperada que beneficia a Panamá y a Thomas Christiansen

Después de varias semanas de incertidumbre y rumores sobre una posible salida del Mazatlán FC, finalmente se confirmó que Édgar Yoel Bárcenas continuará en la Liga MX. El jugador panameño fue inscrito oficialmente por los “cañoneros”, despejando las dudas que habían surgido a raíz de su ausencia en los registros al inicio del Torneo Apertura 2025. La noticia llega acompañada de la renovación de su contrato, según informó Guillermo Pineda de COS, con base en la confirmación de RELC SPORTS, la agencia que representa al futbolista.

ver también Lo celebra Thomas Christiansen: Se confirma el refuerzo que tanto necesitaba en la Selección de Panamá de camino al Mundial 2026

El “Mago”, de 31 años, venía de superar una de las lesiones más complicadas de su carrera. El pasado 21 de febrero, durante el duelo contra Necaxa por la Jornada 8 del Clausura, sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Esta lesión lo marginó de los torneos más importantes del año con la Selección de Panamá, como el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa Oro 2025, además de gran parte del Clausura y el inicio del Apertura con su club.

El regreso de Bárcenas al primer equipo representa un alivio tanto para Mazatlán como para la Selección de Panamá. El extremo ha sido un jugador clave en los últimos años y, tras varios meses entrenando con la filial durante su recuperación, ahora tiene la oportunidad de retomar ritmo competitivo en la máxima categoría del fútbol mexicano.

Publicidad

Publicidad

Bárcenas, que llegó a Mazatlán en 2022 tras su paso por el fútbol español con Girona y Leganés, ha sabido consolidarse como un futbolista de experiencia internacional y talento probado. Su permanencia en el club sinaloense confirma la confianza de la directiva en sus capacidades y en el aporte que puede ofrecer de cara a lo que resta del campeonato.

Publicidad

Panamá y Thomas Christiansen celebran la renovación de Yoel Bárcenas

En el plano de selecciones, esta noticia cae como un verdadero bálsamo para el técnico Thomas Christiansen. El entrenador de Panamá recupera a una de sus piezas ofensivas más importantes justo en la antesala de la reanudación de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf, donde los canaleros enfrentarán a Surinam el 4 de septiembre y a Guatemala el 8 de septiembre.

Publicidad

ver también Seguirá los pasos de Maradona: Thomas Christiansen celebra el fichaje de la nueva joya de Panamá

Con su inscripción confirmada y contrato renovado, Édgar Yoel Bárcenas encara un nuevo capítulo en su carrera. Su objetivo inmediato será recuperar confianza y ritmo con Mazatlán, mientras que, en el horizonte, la misión con la Selección de Panamá aparece como un reto mayor: guiar a los canaleros en el camino hacia el sueño mundialista.