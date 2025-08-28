“Insólito”: Thomas Christiansen lo dejó afuera de la Selección y su mensaje deja sin palabras a Panamá antes de las Eliminatorias

Panamá afrontará la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026 con la lista de jugadores que se confirmó esta tarde. Muchos de los nombres generaron algo de sorpresa entre los aficionados. Lo mismo sucedió con ausencias inesperadas.

Thomas Christiansen presentó oficialmente los 24 futbolistas con los que jugará la última parte del proceso clasificatorio. La Selección Nacional es la gran favorita al boleto directo. La lista se dio con ciertas modificaciones en base a los rumores.

Como paso de inicio, tendrá que superar su visita a Surinam del 4 de septiembre y el juego en el que reciba a Guatemala el 8 del mismo mes. El rival que le resta es El Salvador, con el que no se cruzará en ninguno de los dos partidos iniciales.

Uno de los jugadores descartados no dudó en opinar públicamente acerca de la decisión que tomó Christiansen y perjudicó su carrera profesional. No creyó que podía ser posible, pero sufrió más de lo que esperaba. Pensó que estaba adentro.

Panamá vive un escándalo: Omar Browne lanzó un dardo para Thomas Christiansen

Omar Browne parecía meterse en la lista de convocados, pero eso terminó por no suceder. El periodista José Ángel Rodríguez dio por hecho su presencia en la convocatoria, justo un día antes de que el entrenador haga oficial esta misma.

“Me dice alguien ligado a la FPF que ayer le dijeron que se caía Cedeño de la lista para que ahí entre Browne o Quintero, porque Christiansen quiere jugadores con experiencia en la Selección Nacional“, explicó El Ruki en El Desmarque COS.

Thomas Christiansen hizo oficial el llamado de futbolistas para jugar estos dos partidos de Eliminatorias al Mundial 2026. Finalmente, Browne no figura en ella, por lo que el jugador no dudó en lanzar un dardo envenenado en sus redes.

“Un sabio dijo: mientras más esperas, menos recibes. Mientras más quieres, menos te quieren y lo más insólito es que, mientras más intentas, menos te valoran”, subió el delantero panameño a sus Instagram Stories, con un claro envío al entrenador.