Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Panamá

Lo celebra Christiansen: Panamá recibe gran noticia por parte de Concacaf que no sienta bien en el resto de Centroamérica

Los panameños siguen sumando buenas noticias luego de clasificar al Mundial

javier pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
Los canaleros en lo más alto
Los canaleros en lo más alto

Concacaf dio a conocer este lunes el ranking de noviembre, en el que la selección de Panamá vuelve a consolidarse como la mejor ubicada del área. El buen momento del conjunto canalero quedó confirmado la semana pasada, cuando selló su boleto directo a la Copa del Mundo 2026, un logro que reafirma el trabajo realizado en los últimos años.

FIFA lo hace oficial: Thomas Christiansen recibe la confirmación que le da una gran ventaja a Panamá en el Mundial 2026

ver también

FIFA lo hace oficial: Thomas Christiansen recibe la confirmación que le da una gran ventaja a Panamá en el Mundial 2026

Los panameños, que atravesaron meses complicados en los que incluso se llegó a temer por una posible eliminación, han recuperado la confianza y la solidez que los caracteriza desde la llegada del técnico Thomas Christiansen. El entrenador ha logrado imprimir un estilo competitivo que se refleja en los resultados y en la estabilidad del rendimiento colectivo.

Panamá se afianza como la mejor de Centroamérica

En este nuevo listado, Panamá aparece como líder de Centroamérica y se posiciona en la tercera plaza de Concacaf, solo por detrás de las potencias habituales de la región. Además, en el Ranking FIFA, el conjunto canalero se mantiene dentro del Top 30 mundial, una ubicación histórica que les permitirá estar en el bombo 3 durante el sorteo del Mundial, evitando así rivales de mayor peso en la fase inicial.

Tweet placeholder

Mientras Panamá celebra, la situación contrasta con la realidad de Costa Rica y Honduras, dos selecciones que no lograron alcanzar ni siquiera los puestos de repechaje rumbo a United 2026. La progresión constante de los canaleros resalta aún más las dificultades que atraviesan ticos y catrachos, quienes observan cómo Panamá los supera en resultados, rendimiento y proyección internacional.

La selección dirigida por Thomas Christiansen logró su clasificación directa tras liderar con autoridad el Grupo A, superando a Surinam, Guatemala y El Salvador. Su desempeño sólido en la fase eliminatoria terminó siendo determinante para asegurar su presencia en la cita mundialista del próximo año.

Publicidad
Sorteo del Mundial 2026: cuál es el grupo más favorable que le puede tocar a Panamá

ver también

Sorteo del Mundial 2026: cuál es el grupo más favorable que le puede tocar a Panamá

Con este impulso, Panamá no solo llega fortalecida al camino hacia el Mundial, sino que también se consolida como una de las selecciones más estables y ascendentes del continente, reflejando un proyecto deportivo que continúa dando frutos.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Thomas Christiansen lo llamó en la Copa Oro, lo borró en Eliminatorias y ahora dice que jugará el Mundial 2026 con Panamá: “Voy a estar ahí”
Panama

Thomas Christiansen lo llamó en la Copa Oro, lo borró en Eliminatorias y ahora dice que jugará el Mundial 2026 con Panamá: “Voy a estar ahí”

La gran ventaja de Panamá para el Mundial 2026
Panama

La gran ventaja de Panamá para el Mundial 2026

"Bienvenido": figura de Panamá da un giro en su carrera tras clasificar al Mundial 2026
Panama

"Bienvenido": figura de Panamá da un giro en su carrera tras clasificar al Mundial 2026

Denuncian beneficios de UNAFUT a Saprissa y Alajuelense
Costa Rica

Denuncian beneficios de UNAFUT a Saprissa y Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo