La Selección de Panamá ya anunció a los futbolistas que buscarán el primer triunfo en la última ronda de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. Thomas Christiansen, después de no haber ganado en las dos primeras jornadas, realizó varias modificaciones para enfrentar a El Salvador y a Surinam.

El primer duelo será en el Estadio Cuscatlán, lugar que le ha sido esquivo históricamente a Panamá en las Eliminatorias. Los Canaleros nunca pudieron sumar de a tres en este recinto. Por eso, el técnico danés señaló al jugador que le puede poner fin a esta pesadilla.

Se trata de Omar Browne, jugador que volverá al seleccionado panameño después de dos años. La última vez que sumó minutos con La Roja fue en el amistoso contra Argentina en 2023. Si tenemos en cuenta partidos oficiales, el último fue en 2021 justamente por las Eliminatorias contra El Salvador.

Este jueves, en conferencia de prensa, Thomas Christiansen lo destacó: “El tema de Cito desde hace tiempo estamos haciendo un scouteo, vamos a seguir con este plan. A Cito lo hemos estado mirando, incluso cuando estaba aquí en la LPF. Ahora ha llegado su momento, casualidad que ha metido ahora dos goles que le han dado más confianza y este jugador en particular tiene algo especial y por eso entró en la lista“.

Browne se viene destacando en Venezuela con el Estudiantes de Mérida. El extremo marcó dos goles en las dos últimas victorias de su equipo. Le convirtió a Portuguesa FC y a Puerto Cabello el pasado domingo. Desde que fue cedido del Tauro FC, Cito jugó 12 partidos en los que marcó tres tantos y aportó dos asistencias.

Las sorpresas de Thomas Christiansen en la lista de Panamá para enfrentar a El Salvador

Además de Browne, Christiansen decretó el regreso de Jiovany Ramos, quien no había sido convocado en todo el 2025. También volverán en octubre contra El Salvador Azarías Londoño y José Murillo.

Los 24 convocados por Christiansen.