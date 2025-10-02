Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

“Tiene algo especial”: Christiansen señala al jugador de Panamá que puede amargar a El Salvador en el Cuscatlán

Thomas Christiansen reveló la lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias contra El Salvador y Surinam.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El técnico señala a uno de sus favoritos.
© FEPAFUTEl técnico señala a uno de sus favoritos.

La Selección de Panamá ya anunció a los futbolistas que buscarán el primer triunfo en la última ronda de las Eliminatorias camino al Mundial 2026. Thomas Christiansen, después de no haber ganado en las dos primeras jornadas, realizó varias modificaciones para enfrentar a El Salvador y a Surinam.

El primer duelo será en el Estadio Cuscatlán, lugar que le ha sido esquivo históricamente a Panamá en las Eliminatorias. Los Canaleros nunca pudieron sumar de a tres en este recinto. Por eso, el técnico danés señaló al jugador que le puede poner fin a esta pesadilla.

De Thomas Christiansen para Bolillo Gómez: la amenaza del DT de Panamá que calienta el partido con El Salvador

ver también

De Thomas Christiansen para Bolillo Gómez: la amenaza del DT de Panamá que calienta el partido con El Salvador

Se trata de Omar Browne, jugador que volverá al seleccionado panameño después de dos años. La última vez que sumó minutos con La Roja fue en el amistoso contra Argentina en 2023. Si tenemos en cuenta partidos oficiales, el último fue en 2021 justamente por las Eliminatorias contra El Salvador.

Publicidad

Este jueves, en conferencia de prensa, Thomas Christiansen lo destacó: “El tema de Cito desde hace tiempo estamos haciendo un scouteo, vamos a seguir con este plan. A Cito lo hemos estado mirando, incluso cuando estaba aquí en la LPF. Ahora ha llegado su momento, casualidad que ha metido ahora dos goles que le han dado más confianza y este jugador en particular tiene algo especial y por eso entró en la lista“.

Browne se viene destacando en Venezuela con el Estudiantes de Mérida. El extremo marcó dos goles en las dos últimas victorias de su equipo. Le convirtió a Portuguesa FC y a Puerto Cabello el pasado domingo. Desde que fue cedido del Tauro FC, Cito jugó 12 partidos en los que marcó tres tantos y aportó dos asistencias.

Publicidad

Las sorpresas de Thomas Christiansen en la lista de Panamá para enfrentar a El Salvador

Además de Browne, Christiansen decretó el regreso de Jiovany Ramos, quien no había sido convocado en todo el 2025. También volverán en octubre contra El Salvador Azarías Londoño y José Murillo.

Los 24 convocados por Christiansen.

Los 24 convocados por Christiansen.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Thomas Christiansen lanza dura amenaza a Bolillo Gómez y El Salvador
Panama

Thomas Christiansen lanza dura amenaza a Bolillo Gómez y El Salvador

¡Más problemas en El Salvador! El Bolillo Gómez suma a otro lesionado a pocos días de jugar la Eliminatoria
El Salvador

¡Más problemas en El Salvador! El Bolillo Gómez suma a otro lesionado a pocos días de jugar la Eliminatoria

El Salvador en vilo: Bolillo Gómez mete mano en La Selecta y sorprende
El Salvador

El Salvador en vilo: Bolillo Gómez mete mano en La Selecta y sorprende

Iván Franco Sopegno lanza contundente advertencia a sus jugadores tras dirigir su primer entrenamiento
Guatemala

Iván Franco Sopegno lanza contundente advertencia a sus jugadores tras dirigir su primer entrenamiento

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo