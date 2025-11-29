Es tendencia:
Herediano

No es José Giacone: revelan el “principal candidato” que Herediano busca para ocupar el lugar de Jafet Soto

Jafet Soto quiere tener listo al nuevo entrenador en Herediano para encarar el Clausura 2026.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El mandamás del Team busca un nuevo entrenador.
El mandamás del Team busca un nuevo entrenador.

Una vez que finalice el Apertura 2025, el Club Sport Herediano dejará de tener a Jafet Soto como entrenador. El máximo dirigente del Team no quiere continuar en en el cargo de DT. Por eso, está en la búsqueda de un reemplazante en la dirección técnica.

Para el Clausura 2026, Herediano lucirá a su nuevo estratega. Mientras aguarda por el partido de este sábado contra San Carlos el cual debe ganar de manera obligatoria, en el Team tendrían a un principal candidato para asumir el puesto y no se trata, como surgió anteriormente, de José Giacone.

El reemplazante de Jafet Soto para asumir en Herediano

Según la información de Fútbol Nica en sus redes sociales, el Fantasma Figueroafigura como el principal candidato” para reemplazar a Jafet Soto como entrenador de Herediano.

Marco Antonio Figueroa acaba de terminar su contrato con la Selección de Nicaragua, donde logró un gran trabajo a lo largo de su ciclo. Está sin trabajo y podría ser una buena opción teniendo en cuenta su largo recorrido como entrenador.

Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica, fecha 17

Así está la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica de Costa Rica, fecha 17

Cabe resaltar que en Herediano tomaron la decisión de que el reemplazo de Jafet Soto sea extranjero. Por este motivo, el nombre del Fantasma aparece como una gran posibilidad.

Otro de los puntos que podría confirmar a Figueroa es que mantiene una buena amistad con Jafet. Ambos compartieron camerino cuando jugaban en el Morelia de México y hasta el día de hoy conforman este vínculo.

Jafet Soto con el Fantasma Figueroa.

Jafet Soto con el Fantasma Figueroa.

