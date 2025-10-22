No jugará en Herediano: Jafet Soto lo pidió para el próximo mercado y el futbolista ya se entrena con su nuevo club

El Club Sport Herediano atraviesa un momento complicado en el torneo nacional, con una racha de siete partidos sin victoria y la presión creciente sobre el técnico y presidente Jafet Soto, quien ya comenzó a planificar el próximo mercado de fichajes en busca de un revulsivo para su equipo.

En ese contexto, uno de los nombres que más sonó en las últimas semanas fue el del atacante panameño Omar Browne, futbolista con paso por la MLS y experiencia en clubes de Israel como el Hapoel Tel Aviv, a quien Soto veía como una opción ideal para reforzar el ataque rojiamarillo en 2025.

¿Cuál es el equipo que se lleva a Omar Browne?

Sin embargo, el fichaje se cayó antes de comenzar. Según informó Tigo Sports, el delantero no jugará en el Herediano, ya que continuará su carrera en Panamá. Browne dejará el Tauro FC a final de año en condición de agente libre y ya se incorporó a los entrenamientos de su nuevo equipo, el Plaza Amador, uno de los clubes históricos del fútbol canalero.

El movimiento tomó por sorpresa a la dirigencia florense, que había avanzado conversaciones preliminares con el entorno del jugador. No obstante, el propio Browne decidió permanecer en su país por motivos personales y deportivos, alejando la posibilidad de recalar en la Liga Promérica.

El atacante de 31 años es recordado por su explosividad y desequilibrio en el uno contra uno. En su paso por el Montreal Impact de la MLS mostró destellos de calidad y posteriormente continuó su carrera en el exterior, antes de regresar al fútbol panameño.

Para Jafet Soto, esta es una baja sensible en su lista de deseos para reforzar al Herediano, que busca reactivar su ofensiva y recuperar la competitividad que lo llevó a ser bicampeón nacional. Con Browne fuera de los planes, el equipo florense deberá mirar hacia otras opciones internacionales para el próximo torneo.