Panamá pega primero: Thomas Christiansen sorprende a Luis Fernando Tena con su decisión antes de jugar con Guatemala

El entrenador dio un paso inesperado camino a las Eliminatorias al Mundial 2026 con el que atacó fuerte a sus rivales en Concacaf.

Por Juan Cruz Russo

Thomas Christiansen se adelantó a Luis Fernando Tena y puso a Panamá en lo más alto.
Thomas Christiansen se adelantó a Luis Fernando Tena y puso a Panamá en lo más alto.

Panamá presentó a los 24 futbolistas que representarán al equipo en la primera de las tres ventanas de Eliminatorias al Mundial 2026, en su fase final. Algunos nombres tenían su lugar asegurado. Otros aparecieron casi sorpresivamente.

Thomas Christiansen ultima detalles para afrontar los dos encuentros iniciales de la tercera fase del proceso clasificatorio. La Selección Nacional es la gran favorita al boleto directo. Lejos de dar confianza, esto llegó como una cuota de presión.

Tiembla Luis Fernando Tena: Thomas Christiansen tiene lista una sorpresa en Panamá que golpea a Guatemala de cara al Mundial 2026

Como primera medida, deberá superar su visita a Surinam del 4 de septiembre y el juego en el que reciba a Guatemala el 8 del mismo mes. El oponente restante es El Salvador, con el que no se cruzará en ninguno de los dos cotejos iniciales.

Sin que le vaya a sobrar tiempo, Christiansen presentó la lista. Lleva consigo 24 convocados, entre los que algunos nombres poco comunes para su ciclo pueden observarse. Además, ausencias notorias generaron comentarios de aficionados.

Panamá presentó su lista de convocados de Eliminatorias al Mundial 2026: los nombres

Thomas Christiansen presentó la lista de 24 convocados para que Panamá vaya a por el gran sueño. Con estos nombres, afrontará la primera ventana de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026, en los cruces con Surinam y Guatemala.

Panamá presentó a los 24 convocados de Thomas Christiansen para Eliminatorias al Mundial (FEPAFUT).

Panamá presentó a los 24 convocados de Thomas Christiansen para Eliminatorias al Mundial (FEPAFUT).

Adalberto Carrasquilla, Yoel Bárcenas, Cecilio Waterman, José Fajardo y César Samudio regresan a La Canalera. Todos estos futbolistas no pudieron participar de la Copa Oro 2025, lo que significó una serie de bajas sensibles para el equipo.

Waterman y Fajardo son dos de los delanteros en los que Christiansen depositó su confianza. Se suma a la lista Tomás Rodríguez, pero no así Azarías Londoño, pese a su gran temporada en defensa de la Universidad Católica de Ecuador.

Otro que tiene un gran inicio de temporada es Everardo Rose, quien ya acumula cuatro goles y dos asistencias en cuatros partidos jugados con Plaza Amador por la actual Copa Centroamericana. Por eso mismo, se ganó un lugar en el listado.

