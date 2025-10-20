Jafet Soto lo quiere fichar: Herediano va por este futbolista panameño que jugó en la MLS y Europa

El Club Sport Herediano atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años. El equipo dirigido por Jafet Soto está sumergido en una crisis y acumula siete partidos sin conocer la victoria.

El pasado fin de semana sufrió una nueva derrota, 1-0 ante Liberia, resultado que lo dejó en la séptima posición del torneo, a siete puntos del último puesto de clasificación a semifinales, ocupado por Cartaginés.

En medio de este panorama adverso, el “Team” busca reestructurarse de cara al próximo año, y Jafet Soto ya empezó a mover fichas en el mercado de fichajes. El estratega y presidente florense pretende reforzar el ataque con un jugador de experiencia internacional, alguien que pueda devolverle al equipo el peso ofensivo perdido en las últimas jornadas.

¿Cuál es el fichaje que quiere hacer Jafet Soto?

Según informó el periodista Roberto Rivera, el Herediano ya realizó consultas por el panameño Omar “Cito” Browne, quien podría convertirse en uno de los refuerzos estelares para el 2026.

Omar Browne es buscado por Herediano. (Foto: RPCTV)

Browne, de 31 años, es un futbolista ofensivo con paso por la Major League Soccer (MLS), donde jugó con el Montreal Impact, y también por el fútbol de Israel, defendiendo los colores del Hapoel Tel Aviv. Además, cuenta con experiencia en la Liga Panameña y en torneos internacionales de Concacaf, donde ha mostrado su habilidad para el desequilibrio y la definición.

Publicidad

Publicidad

El jugador, actualmente en el Tauro FC de su país, ha sido seguido de cerca por varios equipos centroamericanos, pero el interés de Herediano es el más concreto hasta el momento. Soto busca incorporar a Browne como parte de un plan de renovación del plantel, que incluiría la salida de varios futbolistas y la llegada de figuras con jerarquía y recorrido.

ver también No le tiembla el pulso: Jafet Soto toma una drástica decisión en Herediano por culpa de la crisis deportiva

En el “Team” saben que necesitan un revulsivo urgente: el equipo no solo ha perdido efectividad en ataque, sino también confianza. Por eso, la llegada de un jugador con pasado en Europa y la MLS sería una señal de ambición y reconstrucción en medio de un semestre decepcionante.