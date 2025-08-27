En la órbita de Real Madrid: mientras Thomas Christiansen no lo citaría para las Eliminatorias, Azarías Londoño confirma la noticia que sorprende a Panamá

Panamá entera se sorprendió ante la noticia protagonizada por Azarías Londoño, justo de cara a obligaciones sumamente importantes. Cuando parecía quedar en la nada, 2025 tuvo una confirmación sumamente inesperada. Está arriba de todo.

Un movimiento sorpresivo colocó a Londoño en la órbita del Real Madrid, con el informe que podría modificar sus planes presentes y futuros. El delantero es una figura de la Universidad Católica de Ecuador, más ante la falta de Ismael Díaz.

ver también Ventaja para Panamá: Thomas Christiansen recibe la noticia que necesitaba para poner en jaque a Guatemala camino al Mundial 2026

La Selección Nacional afrontará la tercera etapa de las Eliminatorias al Mundial del 2026, y todo parece indicar que Thomas Christiansen no iba a considerarlo entre los convocados para la ventana de septiembre. Un golpe duro a su carrera.

Publicidad

Publicidad

Que el atacante se encuentre en el mismo piso que El Merengue y su más joven figura, realmente, podría cambiar la visión de Christiansen. El director técnico ya advirtió que no tiene más opción que ser injusto con alguno de sus legionarios.

ver también Dely Valdés no se guarda nada sobre Gustavo Herrera, dice lo que nadie en Costa Rica se anima y apunta a Wanchope en Saprissa: “Él sabrá”

Panamá disfruta de Azarías Londoño, quien se metió en la órbita del propio Real Madrid

El delantero Azarías Londoño es una de las figuras de la Universidad Católica de Ecuador. Después de la partida de su compatriota Ismael Díaz, toda la atención se posó sobre sus hombros. Supo llevarla con buenos rendimientos en los juegos.

Publicidad

Recientemente se conoció que el panameño cuenta con la representación de la prestigiosa agencia Área Sport Team, con base en las ciudades de Buenos Aires y Madrid. Varias estrellas están firmadas dentro de la misma marca internacional.

Publicidad

Azarías Londoño junto a sus compañeros: la joven promesa de Panamá brilla en Ecuador.

Publicidad

Franco Mastantuono, el joven argentino que rompió todos los esquemas y arribó al Real Madrid, también pertenece a AST. Encontrarse bajo la misma órbita que la flamante incorporación merengue es un verdadero reconocimiento a Londoño.

Con un valor de mercado cercano a los 500 mil euros, el muchacho de 24 años le pone presión a Thomas Christiansen con esta noticia y su rendimiento superior tanto en el ámbito local como en el internacional. Quiere estar en La Canalera.

Publicidad