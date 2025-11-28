“La peor selección”: Panamá recibe un golpe inesperado que lo expone ante los ojos de la FIFA pensando en el Mundial 2026

Panamá todavía celebra el boleto obtenido en Eliminatorias al Mundial 2026, con el que concretará su segunda gran participación. Debió combatir hasta la última jornada del proceso. Todo valió para la alegría eterna de los aficionados.

Los canaleros lideraron el Grupo A de la fase final. Surinam quedó como escolta, por lo que clasificó al repechaje intercontinental. Por su parte, tanto Guatemala como El Salvador se despidieron sin ninguna posibilidad, en tercer y cuarto lugar.

Pese al categórico logro, los dirigidos por Thomas Christiansen corren con una estadística en su contra que los expone ante la FIFA justo en el momento menos apropiado.

Panamá fue la peor selección nacional durante el Mundial de Rusia 2018

Panamá fue la selección nacional con peor rendimiento en el Mundial de Rusia 2018. Aunque nada logró empañar la alegría de un país entero por tener su primera gran participación. Todo fue una fiesta enorme.

El cuadro canalero arribó a tierras rusas de la mano de Hernán Darío Gómez, sin muchas expectativas, pero con la carta del milagro deportivo bajo la manga. Si ya lo habían logrado durante las Eliminatorias Concacaf, nada les impedía soñar.

Finalmente, se retiraron de la competencia rápido y con resultados que no fueron motivo de orgullo. 1-2 ante Túnez, 1-6 contra Inglaterra y 0-3 con Bélgica en uno de los grupos más difíciles. No obtuvieron puntos, con -9 de diferencia de goles.

La maldición del equipo que debuta en la Copa del Mundo

Se dice que existe una especie de maldición que afecta a los debutantes para las ediciones de la Copa del Mundo. En reiteradas oportunidades, estos finalizan en la última posición de la tabla general, como le sucedió a Panamá en Rusia 2018.

Así fue, por ejemplo, con Corea del Sur en 1954, El Salvador en 1970, Zaire para 1974, y Qatar para 2022, aunque muchas son las excepciones que rompen esta especie de regla, como Corea del Norte, Bolivia, Arabia Saudita o Canadá.