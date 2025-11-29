Hace unos días, la Federación Costarricense de Fútbol comunicó, de manera oficial, la salida de Miguel Herrera después de lo que fue el fracaso en las Eliminatorias camino al Mundial 2026.

El Piojo apenas pudo sumar una victoria en el Grupo C de las Eliminatorias y dejó a la Selección de Costa Rica sin posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo. Ahora, la Fedefútbol tiene que buscar un reemplazante para que pueda dirigir el próximo año a partir del mes de marzo.

ver también Fue a dos Mundiales, pasó por un grande de Sudamérica y ahora quiere reemplazar al Piojo Herrera en La Sele: “Él es el hombre”

En las últimas horas, surgió el nombre de Fernando Batista, entrenador argentino que dejó la Selección de Venezuela tras disputar las Eliminatorias Conmebol. Según confirmó el reconocido periodista Gastón Edul, el Bocha “es candidato” a dirigir el seleccionado tricolor.

Días atrás, el periodista Yashin Quesada había dado esta misma información sobre la posible contratación del Bocha Batista. Según detalló, desde la Federación Costarricense ya se pusieron en contacto con el representante del DT argentino.

La última experiencia de Fernando Batista en Venezuela

En su última experiencia como seleccionador, Batista dirigió a Venezuela en 28 oportunidades. Ganó nueve, empató ocho y perdió 11. En las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, se destacó por empatar contra Brasil y Argentina en condición de local.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, fue despedido de su cargo con un gran enojo por parte de la afición venezolana. La Vinotinto dejó escapar una posibilidad histórica para clasificar a su primera Copa del Mundo. En la última jornada, perdió ante Colombia como local y fue superada por Bolivia, que jugará el repechaje internacional en marzo.