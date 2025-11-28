Este fin de semana, el Club Sport Herediano tendrá la obligación de sumar los tres puntos para seguir con vida en la Liga Promérica, aunque depende de un milagro prácticamente para estar en la fase final entre los cuatro mejores.

Tras 16 jornadas, el equipo que comanda Jafet Soto tiene 20 puntos, mientras que el último que clasificaría a las semifinales (hoy Liberia) suma 26. Un dato no menor es que sólo quedan seis puntos en juego, esto significa que Liberia deberá perder los dos partidos de manera obligatoria.

El próximo compromiso de Herediano es este sábado frente a San Carlos, equipo que se ubica en la última posición. Para este encuentro tan importante, el cuadro florense tomó una decisión con la afición para que pueda llenar el Estadio Carlos Alvarado.

La decisión de Herediano para derrotar a San Carlos y seguir en pelea por la clasificación

Con Jafet Soto a la cabeza, Herediano decidió dejar dos entradas del sector Sol General al precio de una. Habrá 2×1 para los aficionados rojiamarillos en dicha parte. Por 5.000 colones podrán asistir dos florenses, mientras que para los que quieran acudir a Sombra General tendrán que pagar 10.000 colones.

Además, en las últimas horas, publicaron un video invitando a la afición y recordando lo que se juegan este sábado: “El Team va por todo. Nos jugamos la vida. Entradas ya a la venta. Asistamos a la cita todos juntos“.

Herediano necesita de la ayuda de Saprissa

De ganarle a San Carlos, Herediano deberá aguardar por el resultado de Liberia, que jugará el próximo domingo frente al Deportivo Saprissa en La Cueva. Los Morados también pelean por el primer puesto, por lo que todavía no hay nada dicho sobre la clasificación final.