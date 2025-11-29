Entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Diego Maradona: Thomas Christiansen elige al mejor jugador de la historia y divide a Panamá

Thomas Christiansen todavía disfruta las mieles de haberse clasificado a la Copa del Mundo con Panamá. Superó uno de los grupos más disputados, obtuvo el boleto directo en la última fecha de las Eliminatorias y celebró junto a su plantilla en un Estadio Rommel Fernández lleno. Los aficionados están encantados.

Con más tranquilidad y sin la presión de competir en la tercera fase de las duras Eliminatorias al Mundial 2026, el entrenador europeo —pero que ya tramita la nacionalidad canalera— analiza los próximos pasos que caminará con la Selección Nacional mientras goza de un breve descanso.

Christiansen se liberó y tocó varios temas en una entrevista reciente. No solo dio su parecer sobre la máxima competencia del año próximo, sino que habló de la historia del deporte. Para elegir al mejor futbolista de todos, no tuvo problemas: Lionel Messi.

ver también Thomas Christiansen recibirá un beneficio que muy pocos pueden presumir tras llevar a Panamá al Mundial 2026

Thomas Christiansen eligió a Lionel Messi como el mejor futbolista de la historia

“Messi, de largo, por todo lo que ha conseguido y todos los récords que ha roto”, afirmó el entrenador en diálogo con AFP cuando se le consultó quién fue el mejor futbolista de toda la historia. Con esta respuesta descartó a otros candidatos, como Diego Maradona, Pelé o Cristiano Ronaldo.

En referencia al Mundial 2026, las palabras de Thomas Christiansen volvieron a ser claras. Si bien tiene tres favoritos marcados, un cuarto apareció un escalón por debajo. Además, remarcó que pueden existir sorpresas por la disposición de este.

“España, Argentina, Francia, y Brasil a ver cómo evoluciona, pero creo que puede haber sorpresas, al igual que para el Mundial pasado con Marruecos, que hizo un Mundial increíble y por méritos propios llegaron a donde llegaron”, argumentó.

Publicidad

Publicidad

ver también “La peor selección”: Panamá recibe un golpe inesperado que lo expone ante los ojos de la FIFA pensando en el Mundial 2026

Christiansen valora el orden táctico y la adaptación de Panamá bajo sus órdenes

A Thomas Christiansen se le reconoce por inculcar el orden entre sus futbolistas, tanto a nivel ofensivo como defensivo. El manejo del balón es fundamental para que sus equipos se desempeñen como cree correcto. Panamá se adaptó bien.

“Es el fútbol que me gusta inculcar al jugador, sea el equipo que sea. En Panamá lo han cogido a la perfección, vi que tenían potencial de ejecutar esas órdenes sobre el terreno de juego”, explicó el director técnico acerca de sus planteos tácticos.