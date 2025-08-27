Tiembla Luis Fernando Tena: Thomas Christiansen tiene lista una sorpresa en Panamá que golpea a Guatemala de cara al Mundial 2026

Panamá se acerca a la disputa de las Eliminatorias al Mundial 2026. Para jugar la tercera fase de estas, la plantilla sufrirá una serie de modificaciones. Nombres que parecían intocables no aparecerán, mientras que otros sorpresivos podrían estar.

Thomas Christiansen necesita sacar a relucir la mejor versión de sus dirigidos en las tres ventanas de dos partidos cada una. Las mismas serán durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. La Selección Nacional llega como favorita.

Guatemala, Surinam y El Salvador son los oponentes a superar por La Canalera en el Grupo A del certamen. Los dirigidos por Luis Fernando Tena sueñan con el robo de un boleto que parece asegurado. Y tiemblan ante esta sorpresiva noticia.

Christiansen define detalles para presentar la lista este mismo jueves 28, para dar el mejor cierre posible al mes de agosto. Uno de los rumores más fuertes para la convocatoria es la presencia de Everardo Rose, de gran temporada en este 2025.

Panamá en vilo: Thomas Christiansen tiene a Everardo Rose entre los convocados

Según informó el periodista José Ángel Rodríguez a través de su cuenta oficial de X, Everardo Rose figurará entre los convocados por Thomas Christiansen a la siguiente doble fecha de Eliminatorias al Mundial 2026. Será para septiembre.

“Everardo Rose sería una de la sorpresas mañana en la lista de convocados de Thomas Christiansen para los partidos ante Surinam y Guatemala del mes de Septiembre“, posteó el reportero en la previa a este lanzamiento oficial.

Rose tiene 26 años y defiende los colores del Plaza Amador. Convirtió cuatro de los tantos de su equipo en la Copa Centroamericana 2025, en los cuatro juegos de la fase de grupos. Dio, además, dos asistencias. Jugó un total de 243 minutos.