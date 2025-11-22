Golpe a la FIFA: Panamá alza la voz tras recibir el duro castigo que complica el camino al Mundial 2026

En medio de las celebraciones por la histórica clasificación de Panamá al Mundial 2026 (siendo el único representante centroamericano en la máxima cita), la FIFA lanzó un balde de agua fría sobre la FEPAFUT.

Manuel Arias, presidente de la Federación, ha sido nuevamente suspendido por el Comité de Ética por no haber cumplido al 100% con la sanción que se le impuso el 14 de enero del 2025, tras sus declaraciones sobre una jugadora. Ahora, el jerarca queda inhabilitado por 6 meses más, hasta el 21 de mayo del 2026, sin poder participar en actividades relacionadas al fútbol federado.

ver también Panamá en el grupo de la muerte: este sería el peor sorteo del Mundial 2026 para la selección de Thomas Christiansen

Espaldarazo canalero ante la FIFA

Con el castigo ya decretado, este sábado FEPAFUT utilizó sus redes oficiales para dejar claro su respaldo absoluto hacia Manuel Arias y la gestión que se inició bajo su dirección en el año 2019.

Tweet placeholder

“Durante la administración liderada por Manuel Arias, la Federación Panameña de Fútbol ha alcanzado logros deportivos históricos, producto de la profesionalización de la estructura institucional, eje central para alcanzar los objetivos trazados. La FPF sigue trabajando para que el fútbol nacional continúe evolucionando en todas sus áreas. #MásPanameñosQueNunca🇵🇦”, destacaron los canaleros en el comunicado.

Relevo forzoso en plena cuenta regresiva

Mientras tanto, Panamá no tiene margen para poner en tela de juicio la decisión de la FIFA: deberá acatar el castigo y reorganizar su estructura directiva en un año decisivo.

Publicidad

Publicidad

ver también Lo confirman en Brasil: Kadir Barría da el gran salto que impacta a Panamá e ilusiona con el Mundial 2026

Con Manuel Arias inhabilitado hasta mayo de 2026, será el vicepresidente Fernando Arce quien lidere la FEPAFUT durante todo el proceso previo al Mundial, incluido el tramo final de preparación. La sanción expira apenas un mes antes del inicio del torneo más esperado en Norteamérica.