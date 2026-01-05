Alajuelense apunta a la Concachampions: los dos fichajes que Machillo Ramírez pidió para ser protagonistas en el 2026

Luego de un 2025 inolvidable, Liga Deportiva Alajuelense no se conforma. Campeón del Apertura 2025 y de la Copa Centroamericana, el club rojinegro ya comenzó a mover fichas con un objetivo claro: ser protagonista en la Concachampions 2026 y competir de igual a igual con los grandes del área.

La directiva, en conjunto con el cuerpo técnico liderado por Óscar Ramírez, trabaja en reforzar una planilla que ya mostró solidez, pero que necesita jerarquía internacional para dar el salto definitivo. La llegada de Kenneth Vargas es solo el primer paso de un mercado que promete sacudir el fútbol costarricense.

Los fichajes que Alajuelense tiene pensado para el 2026

Según adelantó el periodista Josué Quesada, en el entorno manudo se preparan movimientos de alto calibre: “Se vienen dos o tres bombazos. Si no es este muchacho Auzmendi es Jorge Álvarez y Benguché. La Liga va por la Concachampions, por lo menos a llegar a semifinales. En los próximos quince días, dos bombazos atómicos”, afirmó.

Los nombres que aparecen sobre la mesa no son menores. Auzmendi, Jorge Álvarez y Benguché representan perfiles con experiencia, potencia ofensiva y roce internacional, justo lo que Machillo Ramírez considera clave para competir en torneos continentales donde los detalles venían marcando la diferencia.

La intención del cuerpo técnico es clara: sumar futbolistas que eleven el nivel del plantel y amplíen las variantes tácticas, pensando especialmente en series de eliminación directa y rivales de mayor presupuesto.

Un mensaje claro al área

Con estos movimientos, Alajuelense no solo refuerza su plantel, sino que también envía un mensaje contundente al resto de Centroamérica y México: la Liga quiere dejar de ser animador y pasar a ser candidato real en la Concachampions.

Las próximas dos semanas serán claves. Si se concretan los fichajes solicitados por Machillo, el cuadro rojinegro llegará al 2026 con una planilla diseñada para soñar en grande y apuntar, como mínimo, a las semifinales del torneo continental.