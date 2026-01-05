Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Alajuelense apunta a la Concachampions: los dos fichajes que Machillo Ramírez pidió para ser protagonistas en el 2026

Pensando en el 2026, en Alajuelense quieren romper el mercado con dos fichajes que podrían sacudir el mercado.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Machillo Ramírez quiere pelear la Concachampions.
© La Nación.Machillo Ramírez quiere pelear la Concachampions.

Luego de un 2025 inolvidable, Liga Deportiva Alajuelense no se conforma. Campeón del Apertura 2025 y de la Copa Centroamericana, el club rojinegro ya comenzó a mover fichas con un objetivo claro: ser protagonista en la Concachampions 2026 y competir de igual a igual con los grandes del área.

La directiva, en conjunto con el cuerpo técnico liderado por Óscar Ramírez, trabaja en reforzar una planilla que ya mostró solidez, pero que necesita jerarquía internacional para dar el salto definitivo. La llegada de Kenneth Vargas es solo el primer paso de un mercado que promete sacudir el fútbol costarricense.

Los fichajes que Alajuelense tiene pensado para el 2026

Según adelantó el periodista Josué Quesada, en el entorno manudo se preparan movimientos de alto calibre: Se vienen dos o tres bombazos. Si no es este muchacho Auzmendi es Jorge Álvarez y Benguché. La Liga va por la Concachampions, por lo menos a llegar a semifinales. En los próximos quince días, dos bombazos atómicos”, afirmó.

Los nombres que aparecen sobre la mesa no son menores. Auzmendi, Jorge Álvarez y Benguché representan perfiles con experiencia, potencia ofensiva y roce internacional, justo lo que Machillo Ramírez considera clave para competir en torneos continentales donde los detalles venían marcando la diferencia.

La intención del cuerpo técnico es clara: sumar futbolistas que eleven el nivel del plantel y amplíen las variantes tácticas, pensando especialmente en series de eliminación directa y rivales de mayor presupuesto.

Publicidad
Mientras Diego Campos en Alajuelense ganaba 19 mil dólares, esto cobrará en Indonesia

ver también

Mientras Diego Campos en Alajuelense ganaba 19 mil dólares, esto cobrará en Indonesia

Un mensaje claro al área

Con estos movimientos, Alajuelense no solo refuerza su plantel, sino que también envía un mensaje contundente al resto de Centroamérica y México: la Liga quiere dejar de ser animador y pasar a ser candidato real en la Concachampions.

Las próximas dos semanas serán claves. Si se concretan los fichajes solicitados por Machillo, el cuadro rojinegro llegará al 2026 con una planilla diseñada para soñar en grande y apuntar, como mínimo, a las semifinales del torneo continental.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
No es Auzmendi: Machillo espera un 9 extranjero, pero antes debe limpiar a una figura
Liga Deportiva Alajuelense

No es Auzmendi: Machillo espera un 9 extranjero, pero antes debe limpiar a una figura

Alajuelense no lo esconde: la verdad sobre el futuro de Machillo Ramírez
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense no lo esconde: la verdad sobre el futuro de Machillo Ramírez

En Alajuelense descartan a una figura clave para Machillo Ramírez
Liga Deportiva Alajuelense

En Alajuelense descartan a una figura clave para Machillo Ramírez

Mario González consigue la oferta de un equipo de Costa Rica que sacude a El Salvador
El Salvador

Mario González consigue la oferta de un equipo de Costa Rica que sacude a El Salvador

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo