Alajuelense lo festeja: Celso Borges da un nuevo salto a los 37 años tras ganar el ansiado título nacional

El éxito de Liga Deportiva Alajuelense en este semestre, marcado por el tricampeonato de la Copa Centroamericana y la conquista de la tan esquiva estrella número 31, nada más y nada menos que contra Saprissa, no se entiende sin el buen rendimiento de su máximo referente: Celso Borges.

Tan destacado fue que —sumado al flojo desempeño de los volantes ticos— le permitió regresar a la Selección de Costa Rica de la mano de Miguel Herrera, quien acudió a Borges y lo sacó del retiro para ayudar a guiar al país a su séptima Copa del Mundo en el cierre de las Eliminatorias. Un objetivo trunco que, en parte, empaña un fin de año casi soñado para el mediocampista.

Los números del futbolista de 38 años reflejan parte de su impacto en Alajuelense, donde disputó 25 partidos (1.894 minutos) en la segunda parte del 2025. A lo largo de esos 1.894 minutos, aportó un gol y dos asistencias, pero jugó un rol clave en la creación de juego y dándole equilibrio en la mitad de la cancha.

Celso Borges da un nuevo salto de jerarquía que aplaude Alajuelense

Fuera del país también se hicieron eco del aporte diferencial que tuvo el seleccionado en el Torneo de Apertura y la Copa Centroamericana, sin ignorar lo hecho el semestre anterior. Según la reconocida plataforma croata Sofascore, Celso Borges fue el mejor jugador del fútbol costarricense en 2025.

Borges obtuvo una valoración final de 7.55, promediando su rendimiento en 51 encuentros. En el listado aparecen otros nombres de jerarquía como el astro argentino Lionel Messi (8.37), quien ayudó a Inter Miami a conquistar por primera vez la MLS; el delantero mexicano Alexis Vega (7.63), ganador de seis títulos con Toluca en este año; o el volante colombiano James Rodríguez (7.53).

Además, el ex Deportivo La Coruña es el segundo futbolista mejor calificado de Centroamérica por detrás del talentoso extremo hondureño Alexy Vega (7.85), que actualmente está disputando con Marathón la final de la Liga Nacional. Más abajo están el chapín Yeltsin Álvarez (7.40), el panameño Andrés Andrade (7.37), el nicaragüense Ariagner Smith (7.27) y el salvadoreño Eric Calvillo (7.23).

(Foto: Sofascore)

Con respecto a su futuro, Celso Borges peleará por levantar la 32 con Alajuelense, pues en noviembre renovó contrato con la institución hasta diciembre de 2026. Todavía le queda hilo en el carretel a nivel clubes y también para el nuevo proceso en La Sele, pues ha manifestado que está a disposición del nuevo entrenador.