Alajuelense no lo esconde: Carlos Vela admite la verdad sobre el futuro de Machillo Ramírez tras el Clausura 2026

Apenas una semana después de alcanzar la ansiada estrella 31 de la Liga Deportiva Alajuelense, Óscar “Machillo” Ramírez dejó una honesta reflexión sobre su futuro que sacudió a los manudos en pleno festejo.

Con el gran objetivo de cortar la sequía de títulos nacionales ya cumplido, el histórico entrenador (a quien le restan seis meses de contrato) reconoció que, a sus 61 años, no está en condiciones de garantizar su continuidad más allá del Clausura 2026.

El Macho no sabe qué será de su futuro

“No sé, en este momento todavía no me lo voy a plantear (dar un paso al costado), pero puede ser en cualquier momento. Es una vida difícil. Me ha costado recuperarme y volver a entrar al rol y hay momentos en los que ya se me hace pesado. La mente sigue diciendo que uno es chiquillo y el que le dice que uno es viejo es el cuerpo”, admitió el Machillo con crudeza.

Machillo Ramírez no quiso garantizar su futuro en Alajuelense.

Aun cuando los frutos de su retorno a los banquillos han sido los más dulces, el entrenador más ganador de la historia rojinegra dejó en evidencia el profundo desgaste físico y mental que conlleva estar en un cargo tan pesado como el suyo.

La postura de Alajuelense

Este domingo, en la previa del cuadrangular benéfico 90 Minutos por la Vida, el gerente deportivo rojinegro Carlos Vela fue consultado sobre el mismo tema. Aunque se mostró optimista respecto a la posibilidad de extender el vínculo, un deseo compartido por todo Alajuela, el directivo mexicano reconoció que la cuestión aún no se ha planteado formalmente dentro del club.

“Estamos muy contentos con Óscar. Fue un semestre redondo y él es parte fundamental del éxito. Hoy no pasa ni siquiera por la cabeza de él pensar en eso (su futuro). Seguramente las cosas de manera natural y orgánica se van a ir dando. Él ama al club, espero que si las cosas salen bien quiera continuar con nosotros”, sostuvo con sinceridad.

Más allá del optimismo de la dirigencia, la realidad es que el futuro del Machillo Ramírez más allá de mediados de 2026 está lejos de estar garantizado. No hay apuros ni negociaciones en curso, y la decisión parece quedar supeditada a cómo transite el entrenador el próximo semestre.