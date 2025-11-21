Lo confirman en Brasil: Kadir Barría da el gran salto que impacta a Panamá e ilusiona con el Mundial 2026

Kadir Barría se ha transformado en una de las joyas del momento. Este joven de Botafogo está en racha, por lo que sorprende tanto a propios como a extraños. Subir al primer equipo no le costó en lo más mínimo, y hasta pagó con goles.

En pocos días, Barría celebró por cuádruple. Marcó un doblete en el Brasileirão, se convirtió en el extranjero más joven en marcar en el torneo de Brasil, obtuvo un campeonato Sub-20 con la institución, y Panamá se metió al Mundial 2026. Ahora sólo le faltaría estar en la Copa del Mundo y por eso luchará.

Él tuvo injerencia directa, claramente, en tres de sus cuatro festejos. Por eso mismo, la dirigencia del Fogão decidió incrementar su cláusula de recisión. Desde ahora, los clubes interesados en hacerse con sus servicios, deberán pagar otro número.

Botafogo sube la cláusula de recisión de Kadir Barría y no planea venderlo fácilmente

Diversos portales deportivos de Brasil informaron que la cláusula de salida del atacante panameño ascendió a US$57,657,500. Aún con este elevado número, Botafogo no estaría interesado en desprenderse tan rápido del joven goleador.

Los formadores del equipo regatista ven a Kadir Barría como un animal del gol, una pieza clave de cara al proyecto de la temporada 2026. El director técnico Davide Ancelotti lo tiene en cuenta, y más lo tendrá para el año que se viene.

“Tenemos jugadores de nuestra cantera que entrenan con el primer equipo y tienen el nivel para recibir la oportunidad. Él la recibió y la aprovechó. Estamos contentos por él y de compartir este momento con él. Es un día que no olvidará”, sentenció.

Barría podría tener minutos en el partido de Botafogo

Botafogo se mantiene en el quinto puesto del Brasileirão. Su próximo juego será clave para mantenerse en zona de Copa Libertadores. Se enfrentará al Gremio de Porto Alegre este sábado. Se estima que Kadir Barría estará entre los titulares.